"The Smashing Machine" marca el primer fracaso de taquilla en la carrera de Dwayne Johnson

Dwayne Johnson como el luchador Mark Kerr en una intensa escena de The Smashing Machine (izquierda), y durante un encuentro de promoción de la cinta (derecha), donde expresó la profunda conexión emocional que tuvo con el papel. ( FUENTE EXTERNA )

A pesar de la ovación de 15 minutos que recibió en el Festival de Cine de Venecia, la esperada película biográfica "The Smashing Machine", protagonizada por Dwayne "The Rock" Johnson, ha tenido un debut decepcionante en taquilla, convirtiéndose en el primer tropiezo comercial en la carrera del actor.

El filme, dirigido por Benny Safdie y producido por A24, solo logró recaudar $6 millones de dólares durante su fin de semana de estreno en cines, una cifra muy por debajo de lo habitual para las películas de Johnson, quien es conocido por encabezar grandes éxitos de taquilla como Furious 7 (2015), Jumanji: Welcome to the Jungle (2017), y Hobbs & Shaw (2019).

Una historia potente, pero un rendimiento flojo

The Smashing Machine cuenta la historia del legendario luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr, una figura clave del deporte en los años 90.

Aunque ha sido elogiada por la crítica y ha generado expectativas de cara a la temporada de premios, su impacto inicial en taquilla ha sido limitado, ubicándose en el tercer lugar del ranking de películas más vistas este fin de semana.

El fin de semana lo dominó Taylor Swift

Contra todo pronóstico, el evento cinematográfico exclusivo de Taylor Swift, titulado The Official Release Party of a Show Girl, se llevó el primer lugar en recaudación con $33 millones de dólares. Este evento de 89 minutos, proyectado en más de 3.700 cines en EE. UU. entre el 3 y el 5 de octubre, fue parte de la campaña promocional del duodécimo álbum de estudio de la artista: The Life of a Showgirl.

El segundo lugar fue para la película "One Battle After Another", protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Paul Thomas Anderson, que también superó en recaudación al drama protagonizado por Johnson.

Un contraste con su historial

El bajo rendimiento de The Smashing Machine contrasta drásticamente con el historial de taquilla de Johnson, quien ha sido una de las figuras más rentables de Hollywood en la última década. Aunque la película ha sido bien recibida en círculos cinéfilos y podría tener un segundo aire en la temporada de premios, su estreno comercial deja un sabor agridulce.

El propio Dwayne Johnson se mostró visiblemente conmovido tras la proyección en Venecia, donde no pudo contener las lágrimas ante la ovación del público, un momento que muchos interpretaron como un reflejo del compromiso emocional del actor con el papel.

"The Smashing Machine" aún podría redimirse a medida que avance su presencia en festivales y plataformas, pero por ahora, marca un punto atípico en la carrera de uno de los actores más exitosos del cine comercial.