La Dirección General de Cine revela los 55 proyectos que competirán en Fonprocinie 2025

La Dirección General de Cine (Dgcine) anunció este martes las candidaturas oficialmente admitidas a la decimocuarta edición del Concurso Público Fonprocine, una iniciativa que cada año impulsa la creación y desarrollo de proyectos cinematográficos dominicanos.

En esta edición se recibieron 62 candidaturas, de las cuales 55 proyectos han sido admitidos a competición, reflejando un crecimiento sostenido tanto en la cantidad como en la calidad de las propuestas presentadas por los distintos agentes de la industria audiovisual nacional.

Este aumento evidencia la confianza de la comunidad cinematográfica en los mecanismos de apoyo que ofrece el FONPROCINE y confirma el dinamismo que caracteriza actualmente al sector audiovisual dominicano, marcando un panorama alentador para el desarrollo y la producción de cine en el país.

Categorías y proyectos admitidos

En cumplimiento con el artículo 75 del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 108-10, la Dgcine hizo pública la lista de candidaturas admitidas que participarán en las siguientes categorías:

Desarrollo de proyectos Entre los seleccionados destacan títulos como Una Niña, Salto Alto, Alguien Mató Algo, El Último de Mickey Bretón, La Casa de la Mamá, Ningún Lugar, Dos Veranos, El Sueño de Mecho, Bulla, Estoy Aquí, Pero..., Chiquita, Buquí, Un Funeral para Lola, Perdida en las Nubes, Brujas de la Isla, P.G. Dios, Bendición Ma y Tierra Roja.

Producción de cortometrajes

En esta categoría compiten obras como Peluchón, MAPS, 24, Form -485 The Interview, Año Nuevo, Muñequita de Papel, El Suceso, Lo que se tragó la Tierra, Anámnesis, Por Senderos Amarillos yo te iré a Encontrar y Mami.

RELACIONADAS

Producción de cortometrajes de animación

Fueron admitidos los proyectos Greenhouse, Ecos de Rebeldía, El lugar en el que tan bien estás, PACO, Zuzunaga Maddok, Cómo matar un galipote, Rosie y Ventra: Guardianes del Don y Mi Abuela la Nube.

Producción de largometrajes de ficción y/o animación

En esta categoría sobresalen Salvador el Rezador, Llamará, Nada, No fue en balde, El amor en los tiempos de bacanería, La Canícula, Más Popa: Un Tag para existir, Después de la Niebla y Engendro.

Posproducción de documental

Los títulos seleccionados son Tres Balas, La Lengua del Agua y El Último Chuin.

Línea de apoyo a la coproducción minoritaria

Finalmente, fueron admitidas las coproducciones Montevideo Vampiro, Eternamente en otra parte, Cael el Sol, Valvas, La Gran Ilusión y Beba.

Compromiso con el cine dominicano

La DGCINE reiteró su compromiso con el fomento del talento local, el fortalecimiento continuo de la industria y el apoyo a propuestas que reflejen la diversidad creativa y cultural de la República Dominicana.

reiteró su compromiso con el fomento del talento local, el fortalecimiento continuo de la industria y el apoyo a propuestas que reflejen la diversidad creativa y de la República Dominicana. Los proyectos seleccionados en el Fonprocine contribuirán a enriquecer la oferta cinematográfica nacional y a seguir posicionando al país como un referente del cine caribeño.