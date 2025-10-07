El desesperado pedido de la hija de Robin Williams, a más de una década de su muerte: "Es horrendo"

Zelda Williams, hija del fallecido actor Robin Williams, en una imagen de archivo durante un evento público. La directora y guionista ha alzado la voz recientemente contra el uso de inteligencia artificial para recrear a su padre. ( FUENTE EXTERNA )

A más de una década de la trágica muerte de Robin Williams, su legado artístico sigue vivo en el corazón del público. Sin embargo, su hija Zelda Williams alzó la voz esta semana para denunciar la proliferación de videos creados con inteligencia artificial (IA) que recrean la imagen y voz del actor en distintas situaciones.

La también directora y guionista expresó su profundo malestar en redes sociales, pidiendo públicamente que cesen de enviarle este tipo de contenido generado con IA, y que se detenga su producción y difusión.

"Por favor, dejen de enviarme videos de IA con mi papá", escribió Zelda. "Dejen de pensar que tengo ganas de ver eso, o que lo puedo entender, porque no puedo ni quiero".

Zelda, quien ha hablado abiertamente en el pasado sobre el dolor que significó perder a su padre, expresó que estas recreaciones digitales no son un homenaje, sino una forma de explotación emocional y artística:

"No están haciendo arte, están fabricando unas salchichas asquerosas y sobreprocesadas a partir de las vidas de seres humanos, o a partir de la historia del arte y la música, para luego enchufárselas a alguien en la garganta a la espera de que les den un like. Es horrendo".

La joven de 34 años concluyó su mensaje con una fuerte crítica a quienes defienden el uso de la IA en estos contextos: "Por el amor de todo, dejen de llamar a esto ´el futuro ´. La inteligencia artificial recicla las cosas mal y las regurgita para que el pasado sea nuevamente digerido".

Un legado aún muy presente

Robin Williams falleció el 11 de agosto de 2014, dejando una huella imborrable en el cine y la televisión. El actor luchaba contra una severa depresión provocada, en parte, por una enfermedad neurodegenerativa llamada demencia con cuerpos de Lewy, que fue diagnosticada tras su muerte.

En agosto de 2024, se cumplieron 10 años de su fallecimiento, y tanto su familia como colegas de la industria lo homenajearon con cariño en redes sociales.

Su hijo Zak Williams, de 41 años, le dedicó un emotivo mensaje en Instagram: "Papá, es difícil creer que han pasado 10 años. Hoy estoy reflexionando sobre el inmenso amor que compartiste con todos nosotros: tu familia, tus amigos y todas las personas que conociste. Sigues inspirándome todos los días a ayudar a crear un mundo más conectado y amoroso".

El mensaje estuvo acompañado por una imagen del actor interpretando a Mork, su inolvidable personaje en la serie Mork & Mindy.

Hollywood lo recuerda con admiración

La actriz y cantante Jennifer Lopez también recordó al actor en una publicación reciente, al cumplirse 28 años del estreno de la película Jack (1996), donde compartió escena con Williams.

"Todos tenemos mucho más en común de lo que pensás", escribió JLo junto a un clip donde se la ve como la señorita Márquez recibiendo a Jack (Robin Williams) en el aula. "Celebrando los 28 años de esta película tan especial con el incomparable Robin Williams. Domingo de cine".

El posteo de la artista generó una oleada de comentarios de fanáticos que recordaron al actor con cariño y nostalgia: "Era un alma tan dulce. Muy feliz de que hayas tenido la chance de trabajar con él. Esta película es un must", escribió una seguidora.

"Se lo extraña mucho. ¡Qué leyenda!", agregó otro usuario.

El debate sobre la IA en el arte

El caso de Robin Williams reaviva la discusión sobre los límites éticos del uso de la inteligencia artificial para replicar la imagen y la voz de personas fallecidas. Mientras algunas producciones la usan para efectos técnicos o recreativos, muchos familiares y artistas sostienen que se trata de una forma de explotación emocional que ignora el consentimiento y el duelo.

Zelda Williams lo resume con contundencia: "Si tienen algo de decencia, dejen de hacerle esto a él y a mí, o incluso a cualquiera".