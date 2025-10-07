Jennifer López y Ben Affleck se reencuentran públicamente tras su divorcio

Jennifer Lopez y Ben Affleck durante la presentación de Kiss of the Spider Woman en Nueva York. En la imagen, el actor le susurra algo al oído a su exesposa mientras ella posa sonriente ante las cámaras. ( FUENTE EXTERNA )

Lo que parecía un encuentro improbable tras su reciente separación, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Jennifer López y Ben Affleck, quienes oficializaron su divorcio en 2024, coincidieron este fin de semana en la esperada presentación de Kiss of the Spider Woman, en Nueva York.

Aunque su historia de amor ha sido seguida de cerca por los medios durante más de dos décadas, esta vez el foco estuvo puesto en su madurez personal y profesional. Ambos compartieron escenario en un ambiente cargado de simbolismo, pero sobre todo de respeto mutuo.

El evento, organizado por Artist Equity, productora fundada por Ben Affleck y Matt Damon, marcó el regreso de la ex pareja a un mismo proyecto, aunque esta vez desde lados distintos: ella como protagonista, él como productor. Lejos de la tensión, el ambiente estuvo marcado por gestos de cortesía y una colaboración que sorprendió a muchos.

"Gracias, Ben. Esta película no se habría hecho sin ti ni sin Artist Equity", expresó Lopez durante su discurso, provocando un suave aplauso del público y una discreta sonrisa del actor y cineasta. La frase resonó como un mensaje de reconocimiento, no solo profesional, sino también personal.

Jennifer Lopez and Ben Affleck reunite on the red carpet at the "Kiss of the Spider Woman" premiere in NYC pic.twitter.com/TfkShfJq8M — The Hollywood Reporter (@THR) October 7, 2025

Según medios como People, ambos fueron captados intercambiando algunas palabras en la alfombra roja. Las imágenes, aunque escasas, muestran una conversación breve pero amigable, lejos del dramatismo que suele rodear sus encuentros.

Para Jennifer López, Kiss of the Spider Woman ha sido un proyecto emocionalmente desafiante. En declaraciones a CBS, confesó que el rodaje coincidió con un momento complicado en su vida personal. "En el set era feliz, pero en casa estaba atravesando una etapa difícil. Fue un proceso de reconciliación interna", reveló.

La película, dirigida por Bill Condon, se desarrolla en una prisión argentina durante la dictadura militar y explora la relación entre dos reclusos, interpretados por Diego Luna y Tonatiuh Elizarraraz. Lopez interpreta a Ingrid Luna, una actriz imaginaria cuyas escenas brindan alivio a los personajes en medio del encierro.

El reencuentro de "Bennifer" ha dejado claro que, pese a sus diferencias personales, la admiración profesional entre ambos sigue intacta. En un mundo donde las rupturas suelen ir acompañadas de distancia y silencio, este gesto público de colaboración y respeto ha sido, sin duda, una bocanada de aire fresco.