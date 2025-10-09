×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Amanece en Samana
Amanece en Samana

Grupo Piñero celebra 50 años con estreno de la película "Amanece en Samaná"

La película, rodada en Samaná, celebra la unión entre turismo, arte y cultura a través de una historia que exalta la identidad dominicana

    Expandir imagen
    Grupo Piñero celebra 50 años con estreno de la película Amanece en Samaná
    De izquierda a derecha, Encarna Piñero, Isabel Piñero, Roberto Ángel Salcedo y Isabel García Lorca (SUMINISTRO)

    En el marco de su 50 aniversario y de su firme compromiso con la República Dominicana, Grupo Piñero celebró un evento institucional en el que presentó la película Amanece en Samaná, una coproducción domínico-española rodada en Cayo Levantado Resort, y anunció un acuerdo suscrito con el Ministerio de Cultura para fortalecer los vínculos entre turismo y cultura en el país.

    Durante el encuentro, Isabel Piñero, presidenta del Consejo de Familia del grupo, destacó que, desde los orígenes de la compañía, sus fundadores Pablo Piñero e Isabel García Lorca concibieron el turismo como una actividad transformadora que trasciende lo económico.

    En ese sentido, explicó que la promoción y el respeto por la cultura siempre han formado parte esencial de la estrategia empresarial.

    De su lado, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, celebró la firma del convenio -realizada previo al evento- y la apuesta de Grupo Piñero por la cultura. "Cuando cultura y turismo se unen, fortalecen nuestra identidad y proyectan nuestro país al mundo.

    Dirigida por Rafa Cortés, la película ha tenido un notable recorrido en festivales nacionales e internacionales.

    RELACIONADAS

    La producción resalta el talento local con un elenco dominicano conformado por Laura Díaz, Lidia Ariza, Yaritza Reyes y Héctor Aníbal, junto a reconocidos actores españoles como Luis Tosar, Luis Zahera, Luisa Mayol y Bárbara Santa-Cruz. 

    Expandir imagen
    Infografía
    Expandir imagen
    Isabel Piñero durante sus palabras de agradecimiento
    Isabel Piñero durante sus palabras de agradecimiento
    Expandir imagen
    Ernesto Veloz, Biviana Riveiro, Juan (Paco) Bancalari, Joel Santos, Encarna Piñero, David Llibre, María Teresa de Blanco y Rafael Blanco.
    Ernesto Veloz, Biviana Riveiro, Juan (Paco) Bancalari, Joel Santos, Encarna Piñero, David Llibre, María Teresa de Blanco y Rafael Blanco.

    Detalles de la producción

    La producción, que contó con el apoyo logístico de Grupo Piñero y Soltour, así como de importantes aliados en el país como el Banco Popular, generó un impacto positivo en la comunidad al contratar a más del 90 % de su equipo en República Dominicana y dinamizar la economía de Samaná mediante la participación de proveedores y talento local.

    Con esta iniciativa, Grupo Piñero reafirma su apoyo al desarrollo de la industria audiovisual dominicana, al tiempo que promueve a Samaná y a la República Dominicana como destinos únicos que combinan naturaleza, cultura y hospitalidad.

    El evento refuerza la visión del grupo de impulsar un turismo revitalizador, que respete cada destino y proyecte lo mejor de él al mundo.

    La actividad, realizada en el Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo, reunió a autoridades gubernamentales, representantes del sector empresarial, medios de comunicación y miembros de la comunidad cultural, quienes pudieron apreciar de primera mano cómo el turismo y la cultura se integran para generar impacto social y económico.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.