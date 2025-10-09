Grupo Piñero celebra 50 años con estreno de la película "Amanece en Samaná"

De izquierda a derecha, Encarna Piñero, Isabel Piñero, Roberto Ángel Salcedo y Isabel García Lorca ( SUMINISTRO )

En el marco de su 50 aniversario y de su firme compromiso con la República Dominicana, Grupo Piñero celebró un evento institucional en el que presentó la película Amanece en Samaná, una coproducción domínico-española rodada en Cayo Levantado Resort, y anunció un acuerdo suscrito con el Ministerio de Cultura para fortalecer los vínculos entre turismo y cultura en el país.

Durante el encuentro, Isabel Piñero, presidenta del Consejo de Familia del grupo, destacó que, desde los orígenes de la compañía, sus fundadores Pablo Piñero e Isabel García Lorca concibieron el turismo como una actividad transformadora que trasciende lo económico.

En ese sentido, explicó que la promoción y el respeto por la cultura siempre han formado parte esencial de la estrategia empresarial.

De su lado, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, celebró la firma del convenio -realizada previo al evento- y la apuesta de Grupo Piñero por la cultura. "Cuando cultura y turismo se unen, fortalecen nuestra identidad y proyectan nuestro país al mundo.

Dirigida por Rafa Cortés, la película ha tenido un notable recorrido en festivales nacionales e internacionales.

La producción resalta el talento local con un elenco dominicano conformado por Laura Díaz, Lidia Ariza, Yaritza Reyes y Héctor Aníbal, junto a reconocidos actores españoles como Luis Tosar, Luis Zahera, Luisa Mayol y Bárbara Santa-Cruz.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/pedro-catrain-isabel-bonilla-y-jesus-duran-c1354806.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/isabel-pinero-durante-sus-palabras-de-agradecimiento-a53aae56.jpg Isabel Piñero durante sus palabras de agradecimiento https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/ernesto-veloz-biviana-riveiro-juan-paco-bancalari-joel-santos-encarna-pinero-david-llibre-maria-teresa-de-blanco-y-rafael-blanco-f5bb8027.jpg Ernesto Veloz, Biviana Riveiro, Juan (Paco) Bancalari, Joel Santos, Encarna Piñero, David Llibre, María Teresa de Blanco y Rafael Blanco.

Detalles de la producción

La producción, que contó con el apoyo logístico de Grupo Piñero y Soltour, así como de importantes aliados en el país como el Banco Popular, generó un impacto positivo en la comunidad al contratar a más del 90 % de su equipo en República Dominicana y dinamizar la economía de Samaná mediante la participación de proveedores y talento local.

Con esta iniciativa, Grupo Piñero reafirma su apoyo al desarrollo de la industria audiovisual dominicana, al tiempo que promueve a Samaná y a la República Dominicana como destinos únicos que combinan naturaleza, cultura y hospitalidad.

El evento refuerza la visión del grupo de impulsar un turismo revitalizador, que respete cada destino y proyecte lo mejor de él al mundo.

La actividad, realizada en el Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo, reunió a autoridades gubernamentales, representantes del sector empresarial, medios de comunicación y miembros de la comunidad cultural, quienes pudieron apreciar de primera mano cómo el turismo y la cultura se integran para generar impacto social y económico.