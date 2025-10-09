Grupo Piñero celebra 50 años con estreno de la película "Amanece en Samaná"
La película, rodada en Samaná, celebra la unión entre turismo, arte y cultura a través de una historia que exalta la identidad dominicana
En el marco de su 50 aniversario y de su firme compromiso con la República Dominicana, Grupo Piñero celebró un evento institucional en el que presentó la película Amanece en Samaná, una coproducción domínico-española rodada en Cayo Levantado Resort, y anunció un acuerdo suscrito con el Ministerio de Cultura para fortalecer los vínculos entre turismo y cultura en el país.
Durante el encuentro, Isabel Piñero, presidenta del Consejo de Familia del grupo, destacó que, desde los orígenes de la compañía, sus fundadores Pablo Piñero e Isabel García Lorca concibieron el turismo como una actividad transformadora que trasciende lo económico.
En ese sentido, explicó que la promoción y el respeto por la cultura siempre han formado parte esencial de la estrategia empresarial.
De su lado, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, celebró la firma del convenio -realizada previo al evento- y la apuesta de Grupo Piñero por la cultura. "Cuando cultura y turismo se unen, fortalecen nuestra identidad y proyectan nuestro país al mundo.
Dirigida por Rafa Cortés, la película ha tenido un notable recorrido en festivales nacionales e internacionales.
La producción resalta el talento local con un elenco dominicano conformado por Laura Díaz, Lidia Ariza, Yaritza Reyes y Héctor Aníbal, junto a reconocidos actores españoles como Luis Tosar, Luis Zahera, Luisa Mayol y Bárbara Santa-Cruz.
Detalles de la producción
La producción, que contó con el apoyo logístico de Grupo Piñero y Soltour, así como de importantes aliados en el país como el Banco Popular, generó un impacto positivo en la comunidad al contratar a más del 90 % de su equipo en República Dominicana y dinamizar la economía de Samaná mediante la participación de proveedores y talento local.
Con esta iniciativa, Grupo Piñero reafirma su apoyo al desarrollo de la industria audiovisual dominicana, al tiempo que promueve a Samaná y a la República Dominicana como destinos únicos que combinan naturaleza, cultura y hospitalidad.
El evento refuerza la visión del grupo de impulsar un turismo revitalizador, que respete cada destino y proyecte lo mejor de él al mundo.
La actividad, realizada en el Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo, reunió a autoridades gubernamentales, representantes del sector empresarial, medios de comunicación y miembros de la comunidad cultural, quienes pudieron apreciar de primera mano cómo el turismo y la cultura se integran para generar impacto social y económico.