"Tron: Ares" continúa la icónica saga de ciencia ficción

Jared Leto protaggoniza "Tron: Ares", la más reciente entrega de una icónica saga de ciencia ficción que llega a las salas de cine del país entre los estrenos de la semana. ( DISNEY/DISNEY - © 2025 DISNEY ENTERPRISES, INC. )

Esta semana se ve el regreso de una clásica franquicia de ciencia ficción y el estreno de un esperado drama deportivo, además de un filme de animación cristiano y un documental dedicado a un controversial artista.

En esta ocasión los estrenos contienen producciones que representan géneros cinematográficos como la animación, el drama y la ciencia ficción para tratar temas tan diversos como la religión, la política y la salud mental.

Tron: Ares

LLega la tercera entrega de la saga de ciencia ficción iniciada por Disney en 1982. Dirigida por Joachim Rønning y protagonizada por Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters y Jeff Bridges, la película sigue a Ares, un sofisticado programa digital que cruza al mundo real para realizar una peligrosa y arriesgada misión.

The Smashing Machine

Este drama deportivo está basado en la vida real de Mark Kerr, una de las figuras pioneras del mundo de las artes marciales mixtas. Dirigido y escrito por Benny Safdie, este viaje emocional y físico del luchador está protagonizado por Dwayne Johnson y Emily Blunt.

Light of the World

Película animada de drama familiar que narra la vida de Jesucristo desde la perspectiva del apóstol Juan. Dirigida por Tom Bancroft y John J. Schafer, muestra los momentos más significativos de la vida de Jesús: nacimiento, muerte y milagros.

Putin

Una película biográfica dirigida por Patryk Vega, protagonizada por Thomas Kretschmann y Przemyslaw Bluszcz, que examina la vida del presidente ruso Vladímir Putin, desde su infancia en Leningrado hasta su ascenso en la KGB y su llegada al poder.

In whose Name?

Este documental dirigido por Nico Ballesteros explora seis años de la vida de Kanye West (Ye), captando su genialidad, su lucha con el trastorno bipolar y su descenso mediático. La película condensa más de tres mil horas de material en alrededor de 100 minutos.