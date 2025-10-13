Lo que comenzó como un conversatorio terminó convirtiéndose en una presentación especial encabezada por el actor colombiano Marlon Moreno, quien acompañó a Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso en el lanzamiento de la película "Cucú", que llegará a las salas de cine en la República Dominicana el próximo 16 de octubre.

"Fue una sorpresa encontrarme, primero, con un director como Tito. Y lo que sucedió con Evelyna y Danilo... desde nuestra primera conversación, entendí que este es un oficio en el que hay que ser humanos antes que nada. Cuando se encuentran personas dispuestas a crear, las barreras culturales tienden a desaparecer, y eso me pasó con ellos", expresó Moreno.

El actor señaló que se sintió conectado con el guion de "Cucú" desde las primeras páginas.

"Leí el guion en 30 minutos y llamé a mi agente para decirle que quería hacer este proyecto. Es una historia que resulta interesante desde varios ángulos y con un final poco predecible", comentó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/cucu-e5bf8b25.jpg Marlon Moreno (centro), quien acompañó a Danilo Reynoso y a Evelyna Rodríguez.(FUENTE EXTERNA)

Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso indicaron que pensaron en Marlon Moreno desde el inicio del proyecto y fue el único actor a quien compartieron el guion. Por su parte, el director Tito Rodríguez y el guionista Junior Rosario explicaron que la historia nació durante la pandemia del COVID-19 y evolucionó hasta convertirse en un thriller que aborda la relación de una pareja de artistas en crisis matrimonial, marcada por los intentos fallidos de tener un hijo.

Marlon Moreno también valoró el trabajo que se está realizando en la industria cinematográfica dominicana, especialmente en proyectos que promueven la colaboración entre talentos de distintos países de Latinoamérica.

"El cine en República Dominicana está en una etapa de desarrollo, y lo que están impulsando Evelyna y Danilo tiene mucho valor. Las coproducciones con otros países pueden ayudar a fortalecer aún más esta industria", señaló.

Más sobre la película

La sinopsis de "Cucú" describe cómo la llegada de un misterioso lugareño altera aún más la ya debilitada relación de la pareja protagonista. La narrativa se mueve entre la realidad y posibles fantasías de uno de los personajes, planteando preguntas sobre los verdaderos motivos de su ruptura.

La película tuvo una presentación destacada en el Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD. El tráiler oficial está disponible en el canal de YouTube de Pop Entertainment.