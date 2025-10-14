Este es el actor que reemplazó a Jim Caviezel en la secuela de "La pasión de Cristo"

Jaakko Ohtonen posa durante la presentación de una de sus películas. El actor reemplazó a Jim Caviezel en la secuela de "La pasión de Cristo", llamada La resurrección de Cristo". ( FUENTE EXTERNA )

Más de dos décadas después de que "La pasión de Cristo" se convirtiera en un fenómeno mundial, el director Mel Gibson ha puesto en marcha su esperada secuela, "La resurrección de Cristo" (The Resurrection of the Christ).

El proyecto, que acaba de iniciar su rodaje en los estudios Cinecittà de Roma, ha sorprendido al confirmar un elenco completamente nuevo, destacando el reemplazo de su Mesías.

El actor finlandés Jaakko Ohtonen, conocido por su papel como el guerrero Wolland en la serie de Netflix The Last Kingdom, es el elegido para interpretar a Jesús, tomando el lugar de Jim Caviezel.

La decisión de renovar todo el reparto se tomó a pesar de que Jim Caviezel (69 años) había manifestado públicamente su disposición a retomar el papel. Según fuentes cercanas a la producción citadas por Variety, el cambio se debe a motivos logísticos y económicos.

Dado que la narrativa de "La Resurrección de Cristo" arranca tan solo tres días después de la crucifixión, mantener a los actores originales habría obligado a la producción a incurrir en "todo este trabajo digital, rejuvenecer a los actores, y eso habría sido muy costoso", explicó una fuente. Jaakko Ohtonen, de 36 años, aporta la edad más adecuada para el rol.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/jaakko-ohtonen-reemplazara-a-jim-caviezel-como-jesus-en-la-secuela-de-la-pasion-de-cristo-composici-bf2f6d77.jpg Jaakko Ohtonen reemplazará a Jim Caviezel como Jesús en la secuela de La pasión de Cristo (Composición/Icon Productions/IMBD/© Ilkka Saastamoinen).

Renovación de figuras clave

El nuevo reparto incorpora talento europeo y latinoamericano para los personajes centrales:

María Magdalena : La actriz cubana Mariela Garriga (Misión Imposible: Sentencia Mortal) asume el rol, previamente interpretado por Monica Bellucci .

: La actriz cubana (Misión Imposible: Sentencia Mortal) asume el rol, previamente interpretado por . María , madre de Jesús : La polaca Kasia Smutniak (Domina) reemplaza a Maia Morgenstern .

, madre de : La polaca (Domina) reemplaza a . Pedro : Pier Luigi Pasino (La ley según Lidia Poët) de Netflix Italia .

: (La ley según Lidia Poët) de . Poncio Pilato: El reconocido actor italiano Riccardo Scamarcio (Modì).

Además, el aclamado actor británico Rupert Everett tendrá una participación en un "pequeño pero importante papel".

Un "viaje psicodélico" en dos partes

El rodaje, producido por Icon Productions de Gibson y distribuido por Lionsgate, se lleva a cabo en Cinecittà y se extenderá a varios pueblos históricos del sur de Italia, como Matera, Altamura y Ginosa.

Gibson ha adelantado que la secuela tendrá un enfoque narrativo ambicioso. En entrevistas, ha descrito la película como un "viaje psicodélico", buscando explorar la resurrección en un contexto visual y espiritual que trasciende la historia bíblica tradicional, yuxtaponiendo el evento con "el futuro, el pasado y otros reinos".

Al igual que la cinta original, la secuela mantendrá la fidelidad lingüística y será hablada en arameo, hebreo y latín.

"La Resurrección de Cristo" llegará a los cines dividida en dos partes:

Parte Uno: Viernes Santo, 26 de marzo de 2027.

Parte Dos: Día de la Ascensión, 6 de mayo de 2027.