Daniel Stern, actor de "Home Alone", recibe el alta tras emergencia médica

El actor Daniel Stern, conocido por su papel de Marv Murchins en "Home Alone" (1990), se recupera tras una emergencia médica. ( ARCHIVO )

El actor estadounidense Daniel Stern, conocido mundialmente por su papel como Marv Murchins en la película "Home Alone" (1990), fue dado de alta tras permanecer hospitalizado a causa de una emergencia médica ocurrida a inicios de este mes en su residencia de Somis, California.

Según reportó el portal TMZ, el pasado 7 de octubre el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura acudió a una vivienda donde una persona necesitaba asistencia médica urgente. Posteriormente, el paciente fue identificado como Stern, quien fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención especializada.

Fuentes citadas por el medio confirmaron que el actor, de 68 años, ya fue dado de alta y se encuentra estable. The New York Post indicó que ha solicitado declaraciones tanto al Departamento de Bomberos como al representante del intérprete.

Un icono de la comedia que eligió la vida tranquila

Stern alcanzó reconocimiento internacional al protagonizar junto a Macaulay Culkin y Joe Pesci la comedia dirigida por Chris Columbus, "Home Alone", y su secuela "Home Alone 2: Lost in New York" (1992).

En los últimos años, el actor decidió alejarse del bullicio de Hollywood para vivir en su rancho en California, junto a su esposa Laure Mattos y sus tres hijos. "Gané suficiente dinero como para no tener que trabajar más", declaró en 2024 a la revista People.

"Soy bastante frugal... compré la casa y los autos al contado. Le pregunté a mi esposa cuánto necesitábamos para vivir del interés, y ella me dijo: ´Ya lo logramos´".

Alejado de los reflectores y de su personaje más famoso

El actor confesó que su retiro fue una decisión consciente para desconectarse de la presión de la fama. También reveló que no ha vuelto a ver "Home Alone" completa desde su estreno.

"He visto fragmentos en televisión, escenas sueltas... Enciendo la TV y ahí estoy cayéndome sobre los juguetes o gritando", comentó entre risas.

Hoy, Daniel Stern disfruta de una vida serena, dedicada a su familia y a la creación artística, lejos del frenesí que lo acompañó durante su etapa más exitosa en Hollywood.