Carlota Carretero impartirá taller de actuación para cine en la Cinemateca Dominicana

La actriz y directora Carlota Carretero impartirá el taller Actuando para la cámara en la Cinemateca Dominicana, los sábados del 25 de octubre al 22 de noviembre, en horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

El programa, orientado a jóvenes y adultos, combina teoría y práctica con el objetivo de ofrecer una guía completa para quienes deseen dedicarse al oficio de la actuación en los diferentes medios audiovisuales. Además, busca proporcionar herramientas que ayuden a los participantes a transmitir emociones auténticas frente a la cámara.

Trayectoria de Carlota Carretero

Carretero es actriz, directora, productora y dramaturga, egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático (República Dominicana, 1981). Su carrera artística abarca el teatro, el cine y la televisión, además de una activa labor docente en diversas instituciones culturales y académicas.

Su formación se mantiene en constante actualización, incluyendo una Maestría a Título Propio en Guiones Transmedia cursada en TECH Universidad Tecnológica (2021).

Experiencia y reconocimientos

La artista inició su trayectoria cinematográfica con la película Nueba Yol I (1995), donde se desempeñó como productora y actriz. Desde entonces, ha participado en numerosas producciones nacionales e internacionales, entre ellas: "Culpables" (nominada a Mejor actriz de reparto, Premios La Silla 2018), "Mañana no te olvides" (ganadora del Premio Iris a Mejor actriz de reparto, 2017), "Carpinteros" (2016), "Quiero ser fiel" (2013), "El hoyo del diablo" (2012) y La maldición del padre Cardona" (2005).

Inscripciones abiertas

Los interesados pueden inscribirse completando el formulario digital disponible en el siguiente enlace:

Formulario de inscripción al taller "Actuando para la cámara"

También pueden solicitar información comunicándose al +1 (829) 816-1926 o visitando la cuenta de Instagram @carlotacarreterog, donde se encuentra disponible el enlace directo al formulario.