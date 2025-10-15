Revelan la causa de muerte de la actriz Diane Keaton a los 79 años

La causa del deceso fue una neumonía, y, de acuerdo con el comunicado, Keaton murió de manera pacífica y "rodeada de amor". ( FUENTE EXTERNA )

La reconocida actriz estadounidense Diane Keaton, la musa del cineasta Woody Allen, falleció el pasado 11 de octubre a los 79 años en su residencia de Brentwood, California.

La causa del deceso de la estrella de "El Padrino" fue una neumonía, y, de acuerdo con un comunicado divulgado por su familia este miércoles, Keaton murió de manera pacífica y "rodeada de amor".

"Es con el corazón roto que confirmamos el fallecimiento de nuestra querida Diane el 11 de octubre de 2025, a causa de neumonía. Su partida fue pacífica, en su hogar, rodeada de amor", expresó la familia a través de la revista People.

Keaton, ganadora del Óscar y recordada por su icónico papel en Annie Hall, fue descrita por sus seres cercanos como "un espíritu libre, una madre devota y una defensora apasionada de causas sociales".

Además de su carrera en el cine, la actriz se destacó por su activismo, especialmente en defensa de los animales y las personas sin hogar.

Donaciones, no flores

La familia agradeció las muestras de afecto recibidas y pidió privacidad en este momento de duelo. Asimismo, invitaron a quienes deseen rendir homenaje a Keaton a realizar donaciones a bancos de alimentos o refugios de animales, en lugar de enviar flores.

Su inesperada muerte

Luego de que se diera a conocer la muerte de Diane Keaton, una fuente informó a People que la salud de la actriz "se deterioró repentinamente, lo cual fue desgarrador para todos sus seres queridos".

Esta misma fuente aseguró al medio que la muerte de Diane Keaton fue "inesperada" sobre todo porque era una mujer con "fuerza y espíritu".

"En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que optó por mantener la privacidad. Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo", dijo.

Diane Keaton saltó a la fama en 1970 en la película ´El Padrino´, como Kay Adams-Corleone, la esposa de Michael Corleone, antes de aparecer en películas como El Padre de la Novia y El Club de las Primeras Esposas.

Siete años más tarde ganó el Oscar en la categoría ´Mejor Actriz´ por su trabajo en ´Dos extraños amantes´, donde dio vida a ´Annie Hall´, de Woody Allen, quien fue una de sus parejas.

"Veía el mundo a través de sus ojos", recuerda el realizador Woody Allen, de 89 años, en un escrito publicado este miércoles.

"Nunca leí una sola crítica de mi trabajo y sólo me importaba lo que Keaton tuviera que decir al respecto. Si a ella le gustaba, consideraba la película un éxito artístico", agregó.

Hollywood recuerda a Keaton como una de las mejores actrices de la historia.