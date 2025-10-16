"Cucú", la coproducción internacional que cuenta una historia de suspenso y misterio

Marlon Moreno y Evelyna Rodríguez protagonizan "Cucú", coproducción entre Colombia, República Dominicana y Estados Unidos que llega entre los nuevos estrenos. ( EUDERARCEFILMS/POP ENTERTAINMENT/FILMAR3 )

Entre los estrenos de la semana está un drama que es una coproducción entre RD, México y Colombia, la secuela de una popular franquicia de terror, el reestreno de una película animada que cebra su 20 aniversario, además de otras opciones para todos los gustos

Cucú

"Cucú" es un drama dirigido por Tito Rodríguez y escrito por Junior Rosario, protagonizado por Marlon Moreno, Evelyna Rodríguez, Danilo Reynoso y Álvaro Rodríguez.

La historia sigue a Benjamín, un escritor bloqueado creativamente, y a Verónica, su esposa, quienes buscan salvar su relación durante un fin de semana en una finca familiar, donde emergen secretos y deseos inesperados.

Black Phone 2

"The Black Phone 2" es una secuela de horror dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Mason Thames, Madeleine McGraw y Ethan Hawke. Ambientada años después del secuestro original, sigue a Finn, ahora de 17 años, intentando reconstruir su vida mientras su hermana empieza a recibir llamadas y visiones aterradoras desde el misterioso teléfono negro.

La princesa Mononoke

"La princesa Mononoke", dirigida por Hayao Miyazaki, es una epopeya animada de fantasía y aventura ambientada en el Japón feudal.

El joven príncipe Ashitaka, maldito por un demonio, se ve atrapado entre los humanos que devastan el bosque y los espíritus que lo protegen. Junto a San, la feroz princesa criada por lobos, lucha por restaurar el equilibrio entre naturaleza y progreso.

Dominion of Darkness

"Dominion of Darkness", dirigida por Bobby Prasetyo, es un oscuro thriller sobrenatural protagonizado por Jerome Kurnia, Lukman Sardi y Astrid Tiar.

La historia sigue a un sacerdote que ha perdido la fe y debe enfrentar sus demonios internos cuando participa en el exorcismo de una adolescente poseída, enfrentándose a su pasado, su culpa y al recuerdo de su hermana fallecida.

Super Wings The Movie: Maximum Speed

"Super Wings The Movie: Maximum Speed", dirigida por Cai Xiaoqing y Cai Dongqing, es una aventura animada llena de acción y humor.

Cuando un exjuguetero trama secuestrar a jóvenes influencers, el avión más veloz del mundo deberá usar su velocidad y valentía para salvar la Tierra. Una historia de amistad, trabajo en equipo y heroísmo a toda velocidad.

Corpse Bride

"Corpse Bride", dirigida por Tim Burton y Mike Johnson, regresa a los cines para celebrar su 20 aniversario.

Esta joya gótica de animación en stop motion narra la historia de Victor Van Dort, quien accidentalmente promete matrimonio a una novia cadáver y es arrastrado al inframundo. Con las voces de Johnny Depp y Helena Bonham Carter, combina humor, amor y melancolía visual.