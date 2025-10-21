El festival de Sundance homenajeará a Robert Redford

El próximo festival de cine de Sundance brindará varios homenajes a su fallecido cofundador Robert Redford. ( FUENTE EXTERNA )

El próximo festival de cine de Sundance brindará varios homenajes a su fallecido cofundador Robert Redford, entre ellos la proyección de su primera película independiente, dijeron los organizadores este martes.

Redford, la leyenda de Hollywood que protagonizó éxitos como "Butch Cassidy" antes de convertirse en un oscarizado director, falleció en septiembre a los 89 años.

Su muerte estremeció a la comunidad del cine, donde muchos directores, como Quentin Tarantino y Steven Sorderbergh, consiguieron apoyo para dar sus primeros pasos en el festival de cine independiente que Redford creó.

"La dedicación de Robert Redford al poder de la narrativa moldeó el cine independiente", dijo en un comunicado Sundance. Su próxima edición comienza el 22 de enero.

"En honor a su recuerdo, presentaremos una proyección conmemorativa de 'Cuesta abajo' (1969), su primera película independiente y un apasionado proyecto que fue su catalizador para la creación del Instituto Sundance y el Festival de Cine de Sundance", dijo.

"Cuesta abajo", en la cual Redford interpreta a un esquiador obsesivo que compite en los Juegos Olímpicos de Invierno, fue descrita por el crítico Roger Ebert como "la mejor película hecha sobre deportes, sin que realmente se tratara de deportes".

En este primer intento detrás de cámaras, Redford propuso y desarrolló la película, aunque no recibió un crédito formal como productor.

Otros eventos para conmemorar el legado de Redford formarán parte de la programación del festival.

Será la última edición de Sundance que se celebrará en Utah. El festival, que rebasó la capacidad de Park City, su ciudad anfitriona, se muda a Boulder, en el vecino estado de Colorado.

Más

Una proyección de " películas de legado " que debutaron en el festival, incluyendo la oscarizada " Pequeña Miss Sunshine " y el éxito del horror " Juego macabro ", contarán con la presencia de sus directores y elencos.

" que debutaron en el festival, incluyendo la oscarizada " " y el éxito del horror " ", contarán con la presencia de sus directores y elencos. La programación de las nuevas películas y documentales que aterrizarán en el festival será anunciada en las próximas semanas. La venta de boletos comienza el miércoles.

Te puede interesar Robert Redford, adiós a una leyenda de Hollywood