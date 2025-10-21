"Olivia & las nubes", la aclamada película dominicana es reconocida en Miami

Este logro se suma a una larga lista de premios internacionales que han sido otorgados a la película "Olivia & las nubes". ( CINE CHANI/GUASÁBARA CINE/HISTORIAS DE BIBI )

La película animada "Olivia & las nubes", dirigida por Tomás Pichardo Espaillat y producida por Amelia del Mar Hernández y Fernando Santos Díaz, continúa acumulando reconocimientos internacionales.

El más reciente llegó desde Estados Unidos, donde recibió una Mención Honorífica del Jurado (Jury Honorable Mention) en la categoría de Mejor Largometraje durante el Hispanic Heritage Film Festival 2025, celebrado en Miami el pasado 5 de octubre.

El galardón, firmado por el director del festival Samuel Vargas, reconoce la excelencia narrativa, artística y visual de la producción dominicana, además de resaltar su aporte a la representación del talento hispano en el cine contemporáneo.

Reconocimientos internacionales

Este logro se suma a una larga lista de premios internacionales.

La cinta fue galardonada como Mejor Largometraje Animado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, recibió una Mención Especial en el Festival de Locarno (Suiza) y formó parte de la competencia oficial en el prestigioso Festival de Annecy (Francia) y en el Festival Internacional de Cine de Tokio.

También fue distinguida con el Biznaga de Plata en el Festival de Málaga y fue película de clausura del Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD), donde inauguró la nueva sección dedicada a la animación.

Una proyección especial

"Olivia & las nubes" se estrenó en República Dominicana el pasado 19 de junio en Fine Arts, con una proyección especial en presencia de la directora de la DGCINE, Marianna Vargas Gurilieva, y figuras del cine local.

La película combina técnicas artesanales de animación, como stop motion y dibujo sobre fílmico, para narrar una historia de amor y pérdida desde un enfoque poético y surrealista.

Con las voces de Héctor Aníbal, Olga Valdez y la participación especial de la artista Elsa Núñez, la cinta ofrece una experiencia visual y sonora única, con raíces profundamente dominicanas.

Más allá de su recorrido por festivales, el filme se ha convertido en un referente educativo y cultural, inspirando a estudiantes de animación y diseño en toda la región.

Con su más reciente reconocimiento en Miami, "Olivia & las nubes" reafirma el creciente protagonismo del cine dominicano en la escena internacional, posicionándose como una de las producciones más relevantes y representativas del país en los últimos años.