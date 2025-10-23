La tormenta tropical Melissa obliga al cierre de Caribbean Cinemas en varias provincias

Salas de Caribbean Cinemas cerradas de forma temporal este jueves por las lluvias y vientos provocados por la tormenta tropical Melissa. ( FUENTE EXTERNA )

La cadena Caribbean Cinemas informó este jueves 23 de octubre el cierre temporal de varios de sus complejos en distintas provincias del país debido a las condiciones meteorológicas generadas por la tormenta tropical Melissa.

La empresa anunció que sus cines permanecerán cerrados durante la jornada en Downtown Center, Galería 360, Plaza Duarte, Cinemacentro Malecón, Sambil, Coral Mall, Megaplex 10, San Juan de la Maguana.

El cierre temporal incluye las salas de Bávaro (San Juan Shopping Center), La Marina en Casa de Campo, Colinas Mall, Caribbean Cinemas Plaza Internacional, Multiplaza Higüey, Plaza Taveras Higüey, Multiplaza La Romana y Palmares en San Francisco de Macorís.

¿Qué medidas se han tomado?

Caribbean Cinemas explicó que la decisión se tomó para proteger la seguridad de su personal y de los asistentes, ante las lluvias y los vientos provocados por el fenómeno atmosférico.

Los clientes que adquirieron boletos para funciones programadas para este jueves pueden solicitar reembolsos o cambios a través del número de WhatsApp (829) 962-9941 o escribiendo al correo servicios@caribbeancinemasrd.com.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

La empresa agradeció la comprensión del público y reiteró su compromiso con la seguridad de los espectadores, mientras las autoridades mantienen la alerta en gran parte del territorio nacional por los efectos de la tormenta tropical Melissa.

Pie de foto: Varias salas de Caribbean Cinemas permanecen cerradas este jueves por las lluvias asociadas a la tormenta tropical Melissa.