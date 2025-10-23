"Regretting you" encabeza una cartelera con películas que inspiran, asustan y enamoran

"Regretting you", el drama romántico inspirado en la novela de Colleen Hoover, encabeza los estrenos de la semana. ( CONSTANTIN FILM/FVR ENTERTAINMENT/FRAYED PAGES ENTERTAINMENT )

Esta semana las salas se llenan de emociones intensas y mundos sorprendentes.

El drama humano de "Regretting you" y "Goodrich" contrasta con la acción sobrenatural de "Chainsaw Man" y "ParaNorman", mientras la animación artesanal de "Stitch Head" cautiva a toda la familia. Y para los amantes del terror, "Die´ced: Reloaded" promete una experiencia escalofriante ambientada en los vibrantes años 80.

Regretting you

Este drama romántico, dirigido por Josh Boone e inspirado en la novela de Colleen Hoover, cuenta una historia en la que se explora el duelo, la culpa y los lazos familiares.

Tras la trágica muerte de su esposo, Morgan Grant (Allison Williams) y su hija adolescente Clara (McKenna Grace) deben enfrentar secretos y heridas del pasado. En medio de ese dolor, ambas descubren caminos opuestos hacia la sanación, poniendo a prueba el amor que las une y las separa.

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc

Esta cinta lleva la intensidad del anime a un nuevo nivel bajo la dirección de Tatsuya Yoshihara y la producción del aclamado Studio MAPPA.

La historia sigue a Denji, quien, tras convertirse en el letal Chainsaw Man, continúa su labor como cazador de demonios en la División Especial 4. Su vida cambiará al conocer a Reze, una enigmática joven que despierta sentimientos profundos, pero también lo arrastra a un torbellino lleno de tragedia.

Goodrich

Una comedia dramática escrita y dirigida por Hallie Meyers-Shyer que combina el humor y las segundas oportunidades.

Michael Keaton interpreta a Andy Goodrich, un hombre cuya vida da un vuelco cuando su esposa entra en rehabilitación, dejándolo al cuidado de sus inquietos gemelos de nueve años. Andy se verá obligado a recurrir a su hija mayor, con quien reconstruye un vínculo afectivo mientras aprende lo que significa ser padre.

Stitch Head

Esta película animada, dirigida por Steve Hudson, combina humor, aventura y ternura en una historia que es similar al estilo clásico de Frankenstein.

Ambientada en un misterioso castillo, sigue a Frankie, una joven criatura creada por un científico loco que vive rodeada de experimentos extraños. Aunque sueña con conocer el mundo exterior, teme los peligros que puede descubrir más allá de los muros del castillo que conoce.

Die'ced: Reloaded

Intenso thriller de terror ambientado en la Seattle de los años 80, donde el caos se desata durante la noche de Halloween.

La película sigue a Benny, un peligroso asesino en serie que escapa de un manicomio y comienza una ola de violencia aterradora. Su objetivo principal es Cassandra, una joven que tiene un misterioso vínculo con su pasado. Esta cinta está protagonizada por Eden Campbell, Jason Brooks y Nigel Vonas.

ParaNorman

Esta historia regresa a los cines con su inolvidable mezcla de humor, terror y aventura. Dirigida por Chris Butler y Sam Fell, esta aclamada película animada del estudio Laika sigue a Norman, un chico incomprendido que tiene la habilidad de hablar con los muertos.

Cuando su pueblo es invadido por zombis y una antigua maldición amenaza con destruirlo todo, Norman se enfrenta a brujas, fantasmas y adultos escépticos para salvar a su comunidad.