"Carlota la más barrial" cerrará el Festival de Cine Dominicano de Nueva York

La película dominicana "Carlota la más barrial", con un elenco estelar encabezado por Carasaf Sánchez, cerrará el Festival de Cine Dominicano de Nueva York ( FUENTE EXTERNA )

Desde su estreno el pasado 28 de agosto, la cinta Carlota la más barrial se ha convertido en un fenómeno de taquilla que continúa atrayendo público a las salas dominicanas.

Su mezcla de humor popular, acción y mensaje social ha logrado conectar con los espectadores, consolidándola como una de las producciones locales más exitosas del año.

El éxito de la cinta, dirigida por Yoel Morales y protagonizada por Carasaf Sánchez, se extiende ahora más allá de las fronteras, ya que ha sido seleccionada para cerrar el Festival de Cine Dominicano de Nueva York (DFFNYC) el próximo martes 28 de octubre, marcando un nuevo hito para el cine nacional.

Una historia con sabor barrial y corazón comunitario

Ambientada en el barrio de Villa Hermosa, la película narra la historia de Carlota, una mujer fuerte, carismática y de lengua afilada, conocida como "la más barrial". Cuando una banda delictiva encabezada por Fuca intenta apoderarse de la comunidad, Carlota se convierte en la líder de una resistencia vecinal cargada de humor, valentía y solidaridad.

El guion, escrito por Carasaf Sánchez junto a Juan Alberto Quezada, combina comedia urbana con un trasfondo social que resalta la unión del pueblo frente a la adversidad. "El barrio unido jamás será vencido" es la consigna que atraviesa la trama, en una historia donde la identidad y la fuerza popular se convierten en protagonistas.

Un elenco diverso y carismático

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/26/f87648cd-8914-4e12-bea9-6b632c4d2590-72bb4303.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/26/f1492b64-569a-4276-8634-0ba79b160b27-061dc931.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/26/9477d1f3-e24a-4ec7-8914-93a0d093ab42-6ab6380a.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/26/336d8889-bda4-4cfe-b3a0-8dda48ee618b-86b6022b.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/26/c444448d-8442-48bc-962d-4cc09784a21c-03d0931c.jpg

Carlota la más barrial cuenta con un elenco estelar encabezado por Carasaf Sánchez, acompañado por figuras reconocidas como Fausto Mata, La Materialista, Aquiles Correa, Papachín Lendor (Miguel Ángel Lendor), Manuel Raposo, Diana Filpo, Ovandy Camilo, Héctor Sierra, Raymond Jáquez, Soraya María "Cachita", Nany Flow, José Miguel Fernández, Vladimir Acevedo y Daniel Ortíz Luciano, entre otros.

La película es producida por Víctor Dumé, Leidy Peña y Francis Disla "El Indio", bajo las productoras Dukesa Films y La Aldea Estudio. La dirección de fotografía estuvo a cargo de Francis Adamez, la dirección de arte por Rosanna Batista, la música original por Wander Reynoso, y el diseño sonoro por Samuel Muñóz.

Éxito en taquilla y salto internacional

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/26/e162dd46-6c5f-46fd-a471-82830da82316-8a37b908.jpg

Pocas producciones dominicanas logran permanecer tanto tiempo en cartelera, pero Carlota la más barrial ha demostrado que el público local responde con entusiasmo a historias que reflejan su identidad, lenguaje y sentido del humor.

Desde su estreno, la película ha mantenido funciones activas en Caribbean Cinemas, respaldada por comentarios positivos y una fuerte acogida en redes sociales.

El anuncio de su participación en el Festival de Cine Dominicano de Nueva York refuerza su impacto y proyección internacional. La elección de esta cinta para cerrar el evento representa un reconocimiento al talento local y al potencial del cine dominicano para conectar con la diáspora y con audiencias internacionales.

Un paso adelante para el cine dominicano

El caso de Carlota la más barrial confirma la madurez del cine nacional, capaz de conjugar entretenimiento y contenido social con calidad técnica y narrativa. Su próxima presentación en Nueva York simboliza un cierre de ciclo exitoso para la producción y un nuevo comienzo para su recorrido internacional.

Con su autenticidad, su mensaje de empoderamiento popular y su potente elenco, Carlota la más barrial reafirma que las historias del barrio también pueden conquistar la gran pantalla.