Cortometraje dominicano sobre el suicidio participa en cuatro festivales internacionales de cine

El cortometraje Nuestros Planes, de las cineastas dominicanas Aurismil Jiménez y Lety Rojas, se exhibió de manera exitosa este fin de semana en el Festival de Cine Dominicano en Nueva York.

El film, que trata sobre el preocupante tema del suicidio, ha sido elogiado por la crítica y el público, que destacan la forma en que las cineastas dominicanas han abordado ese importante problema de salud mental. Las actrices Shailyn Sosa y Charlene Blanco son las protagonistas de la historia.

"El festival ha sido un espacio espectacular, pero lo más hermoso ha sido la acogida del público, que superó todas nuestras expectativas, ver como nuestra historia resonó en tantas personas nos llena el corazón", dijo Aurismil Jiménez, codirectora y guionista.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/whatsapp-image-2025-10-27-at-2316267ccd7150-d31e3b83.jpg El poster del documental.

Festival Generanma

"Nuestros planes" es una historia basada en el duelo que deja el suicidio de una de dos hermanas, y se centra en las grandes preguntas que dejan en los familiares las personas que deciden irse.

El cortometraje ya ha participado en el Festival Generanma, en Cadiz, España, en septiembre pasado; así como en el Dominican Film Festival in New York City, del 23 al 28 de este mes de octubre.

Será presentado en el Festival de Cine de Zaragoza, que se celebra en España del 20 al 29 de noviembre. También participará en el Festival Internacional de Cine Ícaro, en ciudad Guatemala, del 22 al 29 de noviembre venidero.

"Me siento satisfecha por el trabajo que Aurismil, yo y el resto del crew realizamos para llevar a la pantalla una problemativa que desgarra a muchas familias en el país y en el resto del mundo", dijo Lety Rojas, codirectora de Nuestros Planes.