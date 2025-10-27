"Todo Cine Todo Dominicana": el cine dominicano se presenta en Madrid

El público disfruta de una proyección durante la muestra "Todo Cine. Todo Dominicana", celebrada en los Cines Capitol de Madrid. ( SUMINISTRADA )

El cine dominicano volvió a brillar en la capital española con la gala inaugural de la XIV edición de la muestra Todo Cine. Todo Dominicana, organizada por la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España, en colaboración con la Dirección General de Cine (Dgcine) y el apoyo del Ministerio de Cultura, el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) y el Consulado General Dominicano en Madrid.

La gala, celebrada en los emblemáticos Cines Capitol de la Gran Vía, reunió a más de 200 personas en un lleno total. Entre los asistentes destacaron el embajador dominicano en España, Tony Raful; el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el cónsul general en Madrid, José Marte Piantini; y la directora general de la DGCine, Marianna Vargas Gurilieva.

También participaron representantes del Index, miembros del cuerpo diplomático, personalidades del sector cultural y de la prensa española, así como integrantes de la comunidad dominicana residente en el país.

¿Qué se presentó en la gala inaugural?

El acto inaugural tuvo como plato fuerte la proyección de "Sueños Dorados", un documental dirigido por Mariano Pichardo y dedicado a la atleta Marileidy Paulino.

La producción narra los inicios de la deportista en Don Gregorio, Nizao, hasta su consagración como medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde rompió el récord mundial en los 400 metros planos femeninos con un tiempo de 48.17 segundos. El filme rinde homenaje a su inspiradora trayectoria y simboliza los valores del esfuerzo, la determinación y el orgullo nacional.

Durante su intervención, el embajador Tony Raful resaltó la muestra como un espacio de encuentro cultural y cooperación internacional. "Esta muestra es mucho más que un ciclo de películas; es un puente entre la República Dominicana y España, entre nuestros creadores y la industria cinematográfica internacional.

A través del cine mostramos quiénes somos, compartimos nuestras historias y reforzamos los lazos que nos unen como pueblos hermanos", expresó.

¿Cuál es la importancia del cine dominicano en la muestra?

El ministro Roberto Ángel Salcedo felicitó a la embajada y a los organizadores por mantener este espacio de difusión, y subrayó "la importancia del cine como herramienta de transformación social, motor de identidad cultural y puente de colaboración entre la República Dominicana y España".

Por su parte, la directora de la Dgcine, Marianna Vargas Gurilieva, destacó que la muestra refleja la diversidad y madurez del cine dominicano actual, con voces que se expresan en distintos géneros y formatos.

La XIV edición de Todo Cine. Todo Dominicana, que se celebra del 25 al 28 de octubre y del 3 al 5 de noviembre en distintas salas de Madrid.

"Producciones como Olivia y las nubes, Pepe o Sugar Island muestran la solidez del cine dominicano y cómo el país continúa consolidándose como un referente regional en la creación cinematográfica", indicó.

Asimismo, Vargas Gurilieva resaltó el valor de las coproducciones entre España y República Dominicana, citando títulos como Bajo el mismo sol y Amanece en Samaná, que evidencian la colaboración entre ambas industrias.

"Más de 50 producciones se han realizado entre República Dominicana y múltiples países, incluyendo España, desde la creación de la Ley de Cine, lo que confirma la fortaleza de nuestros lazos culturales y cinematográficos", afirmó.

La XIV edición de Todo Cine. Todo Dominicana, que se celebra del 25 al 28 de octubre y del 3 al 5 de noviembre en distintas salas de Madrid, ofrecerá una programación diversa con producciones como la premiada Sugar Island; el documental homenaje a El Padrino II, filmado parcialmente en Santo Domingo; y títulos como Aire, Olivia y las nubes —que incluirá un panel sobre animación—, el drama Madre, a dos centímetros de ti y el cortometraje Acordes del destino.

¿Qué representa la muestra para la cultura dominicana?

La muestra se consolida como una plataforma de difusión cultural y cooperación cinematográfica que visibiliza la creatividad dominicana y fomenta el diálogo entre creadores, productores y públicos de ambos países. El programa completo y las actividades paralelas pueden consultarse en los canales oficiales de la Embajada de la República Dominicana en España.