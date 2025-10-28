×
Sonya Smith
Sonya Smith

Sonya Smith protagoniza película dominicana "Algo de Valor"

El filme, dirigido por Yaniel Paulino y producido por Jean Carlos Santos, se estrena el 30 de octubre en cines del país

    Expandir imagen
    Sonya Smith protagoniza película dominicana "Algo de Valor"
    Sonya Smith, actriz estadounidense de origen venezolano, protagoniza su primera película domicana. (FUENTE EXTERNA)

    La actriz Sonya Smith protagoniza la película "Algo de Valor", su primer trabajo en el cine dominicano. La producción, dirigida por Yaniel Paulino y producida por Jean Carlos Santos, se estrenará este 30 de octubre en todas las salas de cine del país.

    En la historia, Smith interpreta a una enfermera y madre que enfrenta decisiones familiares y personales complejas. El personaje principal, interpretado por Manny (Manuel), atraviesa un proceso de cambio y búsqueda de fe tras una etapa de dificultades.

    El rodaje se llevó a cabo durante dos semanas en Nueva York y Nueva Jersey, poco antes del inicio de la pandemia. La actriz se unió al proyecto por invitación del actor Anthony Álvarez, quien también participa en la película.

    "Algo de Valor" aborda la historia de un joven latino que, tras involucrarse en la vida callejera durante su etapa escolar, intenta reconstruir su camino y encontrar un nuevo propósito.

    Smith, conocida por su trabajo en producciones como Gitanas, Destino de Mujer y Pecados Ajenos, expresó que la historia la motivó por su enfoque en la superación personal.

    Expandir imagen
    Infografía
    Los actores Sonya Smith, Anthony Álvarez y el director Yaniel Paulino.

    Anthony Álvarez destacó la colaboración entre artistas internacionales y dominicanos, y señaló que el proyecto forma parte del crecimiento del cine nacional.

    Más

    • La película marca una nueva participación de talentos extranjeros en producciones dominicanas y refuerza la presencia del país en el ámbito cinematográfico regional.
