Julio Sabala: "He tomado la decisión de devolver a Acroarte el Gran Soberano"

El reconocido imitador, humorista y cantante dominicano Julio Sabala sorprendió al país al anunciar su decisión de devolver a la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) el Gran Soberano, el máximo galardón del arte y el espectáculo dominicano, que le fue otorgado en 1995, durante la época de los Premios Casandra.

Durante una entrevista concedida a Iván Ruiz, Sabala explicó que su determinación responde a razones personales y morales que, según dijo, serán detalladas en una plataforma digital creada especialmente para el tema: consultasoberanadesabala.com . A través de este portal, el artista invitó al público a conocer su versión de los hechos y a participar en una consulta popular que definirá si debe o no devolver el galardón.

"He tomado la decisión de devolver a Acroarte el Gran Soberano... Pero dejaré la decisión al pueblo dominicano. Si dicen que no, me someteré a su voluntad", expresó Sabala.

El artista, visiblemente conmovido, señaló que su decisión también está vinculada a una promesa que hizo a su padre antes de su fallecimiento. Afirmó que las circunstancias que rodearon ese momento de su vida lo marcaron profundamente y que algunas acciones derivadas de aquel episodio influyeron en la salud de su progenitor.

Sabala aclaró que su decisión no tiene relación con la actual presidenta de Acroarte, Maribel Contreras, a quien manifestó respeto y disposición para manejar la situación con transparencia.

"A ella le tocará esto, y tiene la mejor de mi disposición para que tenga un final con beso", comentó.

Durante la conversación, Iván Ruiz y los panelistas insistieron en que Sabala reconsiderara su decisión, apelando al valor histórico y simbólico del premio. Sin embargo, el artista reiteró que su gesto busca llamar la atención sobre la importancia de la ética y la coherencia en las instituciones culturales.

"A grandes males, grandes remedios. Las instituciones tienen que estar a la altura de las circunstancias", afirmó.

De concretarse su decisión, Julio Sabala sería el primer artista en la historia del Gran Soberano en devolver el premio, hecho que marcaría un precedente en la historia del arte dominicano.

El resultado final de la consulta popular se conocerá en los próximos días, cuando el artista anunció que regresará para recoger la opinión del público y decidir el destino definitivo del galardón.