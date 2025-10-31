Estafadores usan IA para suplantar al actor de "El Juego del Calamar" y robar más de 350,000 dólares

Delincuentes suplantaron la identidad del actor Lee Jung-jae, protagonista de la exitosa serie El Juego del Calamar, estafando a una mujer de 50 años por cerca de 500 millones de wones (unos 350,000 dólares). ( FUENTE EXTERNA )

Un caso de fraude digital ha sacudido a Corea del Sur: un grupo de delincuentes utilizó inteligencia artificial (IA) para suplantar la identidad del actor surcoreano Lee Jung-jae, protagonista de la exitosa serie El Juego del Calamar, estafando a una mujer de 50 años con cerca de 500 millones de wones (unos 350,000 dólares).

Según informó JTBC News, los estafadores contactaron a la víctima a través de redes sociales, enviándole mensajes afectuosos y fotografías creadas con IA, haciéndole creer que mantenía una relación sentimental con el actor. Durante seis meses, lograron convencerla de realizar múltiples transferencias bancarias con la promesa de un encuentro personal.

Para reforzar la suplantación, los delincuentes trasladaron la comunicación a la popular aplicación surcoreana KakaoTalk, donde enviaron documentos falsos, como una licencia de conducir adulterada, y más imágenes generadas digitalmente que simulaban al actor.

La Artist Company, representante de Lee Jung-jae, confirmó el caso y anunció que tomará acciones legales contra los responsables.

"Recientemente se produjo un delito en el que alguien se hizo pasar por uno de nuestros actores para exigir dinero y obtener un beneficio económico", dijo la agencia.

Además, alertaron a los fanáticos del actor sobre posibles fraudes similares: "Ni nuestra empresa ni nuestros artistas realizan solicitudes económicas bajo ninguna circunstancia. Si alguien se pone en contacto con usted con tales peticiones, no responda y tenga especial cuidado para evitar fraudes".

Investigación en curso

La Policía Provincial de Gyeongsang del Sur investiga el caso y no descarta la participación de una red criminal internacional con operaciones en Camboya.

