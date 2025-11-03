"Madre: A Dos Centímetros de Ti" gana cuatro premios en el New York Dominican Film Festival

Las actrices Julieta Rodríguez, Mar Bonelly y Yany Prado en una escena de la película dominicana "Madre: A Dos Centímetros de Ti" . ( FUENTE EXTERNA )

La película "Madre: A Dos Centímetros de Ti", dirigida por Desirée Díaz Silva y producida por Aldea Estudio, obtuvo cuatro de los principales galardones en la última edición del New York Dominican Film Festival.

El largometraje fue reconocido como Mejor Película, además de recibir los premios a mejor guion, mejor actriz principal y mejor actriz de reparto.

La actriz cubana Yany Prado fue premiada como mejor actriz principal, mientras que Mónica Bardem recibió el galardón a mejor actriz de reparto.

Francis Disla "El Indio", CEO de Aldea Estudio, señaló: "Este reconocimiento es un triunfo del cine dominicano. Madre: A Dos Centímetros de Ti refleja el tipo de historias que queremos seguir contando".

Por su parte, la directora Desirée Díaz Silva, quien también recibió el premio a mejor guion, indicó:"Este premio no es solo mío, es del equipo completo, de las actrices y de Aldea Estudio. Que la película sea reconocida fuera del país es un logro importante para todos nosotros".

Sobre la película

La película, estrenada en República Dominicana en mayo, aborda temas como la maternidad, la pérdida y la redención.

Francis Disla agregó: "Aldea Estudio continúa produciendo cine con presencia internacional. Estos premios muestran que el cine dominicano tiene un espacio en festivales fuera del país".