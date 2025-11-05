La actriz Angelina Jolie visita Jersón y recorre centros médicos en Ucrania

Angelina Jolie durante su visita sorpresa a Jersón, donde conoció a personal médico y pacientes en hospitales locales. ( FUENTE EXTERNA. )

La estrella de Hollywood Angelina Jolie, antigua enviada de la ONU para los refugiados, realizó el miércoles una visita sorpresa a Jersón, en el sur de Ucrania, informaron medios ucranianos.

La actriz estadounidense visitó centros médicos, entre ellos una maternidad y un hospital infantil en esta ciudad, ocupada por Rusia durante varios meses en 2022, según medios locales y nacionales ucranianos.

Un responsable local, Vitali Bogdanov, publicó en Facebook una foto en la que se la ve con un chaleco antibalas con insignias ucranianas.

Ni la actriz ni el gobierno ucraniano comunicaron oficialmente sobre esta visita.

La estrella de Hollywood, fue enviada especial de la ONU para los refugiados entre 2012 y 2022, ya había visitado Ucrania pocos meses después del inicio de la invasión rusa y se había reunido con desplazados en Leópolis (Lviv), en el oeste del país.

¿Qué motivó la visita de Angelina Jolie a Jersón?

La visita de Jolie a Jersón se produce en un contexto de creciente preocupación por la situación humanitaria en la región, donde muchos ciudadanos aún enfrentan las secuelas de la ocupación rusa.

La actriz ha sido una defensora activa de los derechos humanos y ha utilizado su plataforma para concienciar sobre la crisis de los refugiados.

¿Cómo fue recibida Angelina Jolie en su visita a Ucrania?

La llegada de Jolie fue recibida con entusiasmo por parte de los locales, quienes apreciaron su interés en la situación de los hospitales y la atención a los niños. La imagen de la actriz con un chaleco antibalas simboliza su compromiso con la causa humanitaria en una zona de conflicto.

¿Qué centros médicos visitó Angelina Jolie en Jersón?

Durante su visita, Jolie se centró en hospitales y maternidades, donde pudo conocer de primera mano las condiciones en las que trabajan los profesionales de la salud. Su presencia en Jersón no solo busca visibilizar la situación actual, sino también brindar apoyo a los que más lo necesitan en medio de la crisis.