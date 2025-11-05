René Fortunato recibirá una estrella póstuma en el "Paseo del Cine Downtown"

René Fortunato será homenajeado de forma póstuma en el Paseo del Cine Downtown por su invaluable legado al cine y la memoria histórica dominicana. ( SUMINISTRADA )

Caribbean Cinemas y Downtown Center rendirán tributo al cineasta René Fortunato en un homenaje póstumo en la quinta edición del Paseo de las Estrellas del Cine Dominicano este 11 de noviembre.

Reconocido Profesor Honorario de la Facultad de Artes de la UASD, desde sus inicios, Fortunato asumió el cine como una herramienta de resistencia, memoria y verdad. Desde su adolescencia se vinculó al medio y trabajó en producción televisiva, fue crítico de cine, y con apenas 27 años estrenó su primer documental.

¿Cuál es el legado de René Fortunato?

Su obra se concentró en rescatar, examinar y proyectar los episodios más decisivos de la historia dominicana, con gran rigor investigativo, documental y estético. Su primer documental reconocido fue "Tras las huellas de Palau" (1985), homenaje al pionero del cine dominicano.

Fue galardonado internacionalmente, por ejemplo con el premio REMI de Plata en el Festival Internacional de Cine de Houston por su documental "Bosch: Presidente en la frontera imperial", con el Premio Remi de Plata a la excelencia creativa en el 42º Festival Internacional de Cine de Houston, Texas (abril 2009), por el mismo documental.

En República Dominicana recibió dos Premios Soberano como Mejor Director y Mejor Producción Cinematográfica por dicha cinta, Premio Pitirre al Mejor Documental del Caribe, en el II Festival Internacional de Cine de San Juan, Puerto Rico por "Abril, La Trinchera del Honor", LASA Film Award, otorgado por la Asociación de Estudios Latinoamericanos de los Estados Unidos (LASA) por "El Poder del Jefe II", considerado uno de los mejores documentales realizados en América Latina, Premio a la Excelencia Profesional, otorgado por el Poder Ejecutivo de la República Dominicana, por sus aportes al desarrollo de la cultura dominicana entre otros.

¿Qué significa la estrella en el Paseo del Cine?

Cabe destacar que esta estrella póstuma en el Paseo del Cine del Downtown Center, busca celebrar su memoria, aporte y legado como custodio de la memoria nacional y constructor audiovisual de identidad.

El Paseo del Cine cuenta con un board honorífico compuesto por personalidades ligadas a la industria, los cuales ya se reunieron y seleccionaron las cuatros figuras que se van a homenajear. Estos son miembros de DGCine, ProDominicana, Acroarte, ADOPAE, Adopresci y representantes de Downtown Center, quienes han seleccionado a los reconocidos de esta entrega.

Figuras reconocidas

Las entregas pasadas reconocieron el trabajo y trayectoria de Luisito Martí (póstumo), Raymond Pozo, Miguel Céspedes y Manny Pérez, en el 2016; María Montes (póstumo), Cheddy García, Archie López y Agliberto Meléndez, en 2017; Fernando Báez (póstumo), Nashla Bogaert y Frank Perozo en el 2018, así como de Pericles Mejía (póstumo), Judith Rodríguez, Manolo Ozuna, Laura Amelia Guzmán y Leticia Tonos, en 2023.