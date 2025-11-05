Marileidy Paulino y su doble en el cine emocionan en el teaser de la película "Marileidy"

La cinta "Marileidy", producida por Jessica Hasbún y Kevin Liria, fue rodada en locaciones de la República Dominicana y Colombia. ( SEVERO RIVERA )

El corazón de Downtown Center vibró con emoción durante una noche que marcó un antes y un después en el cine dominicano: la presentación oficial del teaser, el póster y los primeros detalles de la película "Marileidy", inspirada en la historia de vida de la campeona olímpica Marileidy Paulino.

El evento, encabezado por la periodista y cineasta Jessica Hasbún y el productor Kelvin Liria, reunió a un selecto público que aplaudió de pie el anuncio de esta producción que busca rendir homenaje al espíritu de superación y disciplina de una de las atletas más queridas del país.

Uno de los momentos más emotivos de la velada se produjo cuando Marileidy Paulino ingresó al salón acompañada de Yisneidy Alcántara, la joven actriz que la interpreta en la gran pantalla. Ambas vestían de manera idéntica, provocando una ovación general.

La escena —la campeona real frente a su reflejo cinematográfico— generó un ambiente de orgullo y emoción que unió al deporte y al arte en un mismo aplauso.

La conducción del acto estuvo a cargo de Yinnette Then Comprés, mientras que Jessica Hasbún moderó un conversatorio donde Marileidy y Yisneidy compartieron sus experiencias, los desafíos de su trayectoria y el significado de ver su historia proyectada en el cine.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/pelicula-marileidy-2jpg-whatsapp-image-2025-11-05-at-203441b7ca3f9c-60899988.jpg Marileidy Paulino, Yisneidy Alcántara, Kevin Liria, Jessica Hasbun y Marianna Vargas Gurilieva. (SEVERO RIVERA)

Sobre la producción

Dirigida por Tito Rodríguez, con la dirección de fotografía de Oliver Mota, la producción de línea de Yuneidys Lachapell y el guion de Junior Rosario, basado en los escritos de la propia Marileidy, la cinta fue rodada en locaciones de la República Dominicana y Colombia.

Su equipo técnico y artístico combinó talentos locales e internacionales, reafirmando la capacidad del cine dominicano de narrar historias universales con identidad propia.

"Esta primera película significa mucho para mí, porque retrata la vida de un ser humano extraordinario. Marileidy es sinónimo de disciplina, humildad, resiliencia y grandeza. Llevar su historia a la pantalla es un acto de inspiración para las nuevas generaciones", expresó Jessica Hasbun durante su intervención.

Por su parte, Kelvin Liria resaltó la visión y perseverancia detrás del proyecto: "Desde 2020 tuvimos claro lo que queríamos lograr. Fue un proceso exigente, pero profundamente gratificante. Hoy celebramos el fruto de un trabajo en equipo que busca elevar el cine dominicano al nivel que merece".

La película tiene sus raíces en la serie documental "Quisqueyanos Valientes", que retrata a los atletas dominicanos de alto rendimiento y su lucha diaria más allá de los triunfos deportivos. Durante el evento se anunció además la serie "The Making of Marileidy", que se estrenará el 12 de noviembre a las 7:00 p.m. por Noticias SIN y Mucho Más en Color Visión, canal 9. Esta producción mostrará el detrás de cámaras, las entrevistas exclusivas y el proceso creativo que dio origen a la película.

"Agradecemos de corazón a los inversionistas y colaboradores que creyeron en este sueño. Gracias a su apoyo, historias como la de Marileidy trascienden la pantalla y se convierten en patrimonio de nuestra identidad como pueblo", agregó Hasbun.

El estreno mundial de "Marileidy" está previsto para el verano de 2026, poco después de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con la meta de llevar el orgullo dominicano a escenarios internacionales y posicionar al país como una potencia emergente del cine deportivo.

La noche cerró con una ovación cuando Marileidy Paulino y Yisneidy Alcántara agradecieron a los productores por hacer realidad una historia que inspira a toda una nación.

A la actividad, realizada en una de las salas de Caribbean Cinemas, donde se presentó el teaser y se desveló el póster de la película, asistieron personalidades del cine, la cultura y funcionarios del Gobierno dominicano.