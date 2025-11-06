"Predator: Badlands" lidera una cartelera llena de acción, humor y oscuridad emocional

"Predator: Badlands" viene a dominbar los estrenos de la semana. ( 20TH CENTURY STUDIOS )

Además de "Predator: Badlands", la esperada expansión del universo de los Depredadores dirigida por Dan Trachtenberg, la cartelera de esta semana llega cargada de contrastes.

Desde el humor celestial de "Good Fortune", protagonizada por Keanu Reeves y Aziz Ansari, hasta la introspección perturbadora de "Die My Love", de Lynne Ramsay, los estrenos incluyen también la historia real del ingenioso ladrón en "Roofman", el reencuentro musical de "Wicked" y la aventura navideña animada "Paw Patrol: Holiday Special".

Estos son seis estrenos que mezclan emoción, fantasía y humanidad en igual medida.

Predator: Badlands

Esta nueva entrega de la icónica saga de ciencia ficción, dirigida por Dan Trachtenberg, está ambientada en un futuro lejano. La historia sigue a un joven depredador exiliado en un planeta remoto que une fuerzas con una aliada inesperada para enfrentarse a un adversario definitivo.

Die my love

La película sigue a Grace y Jackson, una joven pareja que deja Nueva York para comenzar una nueva vida en la zona rural de Montana. Lo que empieza como una búsqueda de paz se transformará en una pesadilla íntima cuando Grace comienza a perder contacto con la realidad.

Good Fortune

Gabriel es un ángel torpe pero bienintencionado que intentará demostrar que el dinero no trae la felicidad intercambiando las vidas de un trabajador precario y un millonario. Aun así, su plan sale mal, y Gabriel terminará varado en la Tierra, aprendiendo lo que significa ser humano.

Roofman

Esta película, basada en hechos reales, sigue la vida de un criminal ingenioso que asalta más de sesenta McDonald´s entrando por los techos y, tras escapar de prisión, logra esconderse durante meses en una tienda de juguetes. Una trama irónica, emotiva y muy humana,

Paw Patrol: Holiday Special

Ryder y su valiente equipo de cachorros deberán salvar la Navidad cuando Papá Noel cae enfermo y el alcalde Humdinger intenta arruinar las fiestas. La Patrulla Canina entrará en acción para entregar todos los regalos.

Wicked

En esta historia jamás contada de las brujas de Oz, Elphaba es una joven incomprendida que debe descubrir el verdadero alcance de su poder. En la escuela, su camino se cruza con el de Glinda, una estudiante popular y carismática con quien forja una amistad transformadora.