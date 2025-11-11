Cineasta acusa a Jeremy Renner de acoso sexual; equipo del actor responde: "Fue ella quien lo acosó"

Jeremy Renner enfrenta acusaciones de acoso sexual. En la imagen se le ve en imágenes separadas junto a su acusadora, la cineasta Yi Zhou. ( FUENTE EXTERNA )

El actor estadounidense Jeremy Renner se encuentra en el centro de una nueva controversia luego de que la cineasta china Yi Zhou lo acusara públicamente de acoso sexual y amenazas.

Según la directora, el intérprete de Hawkeye en el universo cinematográfico de Marvel le habría enviado imágenes íntimas no solicitadas y posteriormente la habría intimidado con denunciarla ante las autoridades migratorias.

De acuerdo con el testimonio de Zhou, el incidente ocurrió en junio de 2025, poco después de haber colaborado con el actor en la producción de un documental. A través de su cuenta de Instagram, la realizadora compartió fragmentos de conversaciones, fotografías y mensajes que, según ella, prueban el comportamiento inapropiado de Renner.

"Con profundo pesar y decepción, me veo obligada a compartir una verdad que guardé en secreto durante demasiado tiempo. En los últimos meses viví con miedo por mi seguridad y con angustia por el trato que recibí", escribió la cineasta en sus redes sociales.

Zhou afirmó que el contacto con el actor comenzó cuando él le envió "una serie de imágenes pornográficas no solicitadas por mensaje directo y WhatsApp".

Según su relato, Renner la habría engañado diciéndole que estaba soltero y buscando una relación seria. "Creí en él, en el poder del amor y en la posibilidad de la redención", añadió, asegurando que fue utilizada y luego negada públicamente por el actor.

La respuesta de Jeremy Renner

Tras el impacto mediático de las declaraciones, el actor respondió a través de sus representantes legales, negando categóricamente las acusaciones. En un comunicado enviado a People y reproducido por TMZ, su equipo calificó las versiones de Zhou como "falsas y altamente difamatorias".

"Las acusaciones que se están haciendo son totalmente inexactas y falsas", señaló el comunicado. "La señora Zhou ha acosado y perseguido a mi cliente de manera implacable y agresiva durante meses sin ninguna reciprocidad, aparte de un único y breve encuentro el 12 de julio de 2025".

El documento, firmado por los abogados de Renner, sostiene que el único contacto físico entre ambos fue consensuado y que, posteriormente, fue la directora quien comenzó a hostigarlo.

El actor aseguró que no existió ninguna amenaza ni envío de imágenes sin consentimiento, y que las acusaciones serían una represalia por haber rechazado las insinuaciones románticas de la realizadora.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/jeremy-renner-726cce19.jpg Jeremy Renner en una imagen de archivo.

"Si la señora Zhou continúa difundiendo estos falsos e infundados rumores, nos reservamos el derecho de tomar las acciones legales necesarias", advirtieron sus abogados.

Yi Zhou, conocida por su trabajo en cine independiente y proyectos artísticos en Europa y Asia, ha instado al público a "seguir luchando por el movimiento Me Too", asegurando que su intención no es obtener fama, sino "buscar justicia y protección para otras mujeres en la industria".

Hasta el momento, Zhou no ha respondido al comunicado de Renner, aunque ha mantenido activas sus publicaciones en redes sociales con capturas de supuestos mensajes del actor.

El escándalo llega en un momento sensible para Jeremy Renner, quien continúa su recuperación tras el grave accidente con una máquina quitanieves ocurrido a inicios de 2023. El actor había retomado su carrera recientemente, participando en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos.

Por el momento, no se ha confirmado ninguna denuncia formal ante las autoridades ni en Estados Unidos ni en China. Ninguna de las partes ha presentado pruebas verificadas ante organismos judiciales, por lo que el caso permanece en el terreno de las declaraciones públicas y mediáticas.