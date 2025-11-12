Pixar revela el primer adelanto de "Toy Story 5"

Toy Story 5 marca el esperado regreso de Woody y Buzz Lightyear. ( FUENTE EXTERNA )

Este martes 11 de noviembre, Disney y Pixar sorprendieron al público con el primer adelanto oficial de Toy Story 5, marcando el esperado regreso de Woody, Buzz Lightyear y Jessie a la gran pantalla.

La nueva entrega, que tiene previsto estrenarse el 19 de junio de 2026, promete una aventura cargada de humor, emoción y una dosis de reflexión sobre la era digital.

Han pasado siete años desde Toy Story 4 (2019), cinta que muchos consideraban el cierre definitivo de la historia.

Sin embargo, Pixar ha decidido dar nueva vida a la franquicia, introduciendo un personaje que rompe con la tradición de los juguetes clásicos: Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana, descrita como la nueva "amenaza del tiempo de juego".

Según la sinopsis oficial, Lilypad, con la voz de la actriz Greta Lee, es un "smart toy" que pondrá en aprietos a Woody y sus amigos, obligándolos a enfrentarse a los desafíos del mundo digital.

"Hace que el trabajo de los juguetes sea exponencialmente más difícil cuando se enfrentan a esta nueva amenaza tecnológica", adelanta el tráiler.

El elenco original regresa casi al completo: Tom Hanks vuelve a interpretar al entrañable vaquero Woody, Tim Allen retoma el papel del intrépido Buzz Lightyear y Joan Cusack da nuevamente voz a la valiente Jessie.

También Tony Hale regresa como Forky, el peculiar utensilio convertido en juguete que debutó en la cuarta entrega. Entre las nuevas incorporaciones destaca Conan O´Brien, quien prestará su voz a "Smarty Pants", un juguete educativo de entrenamiento para ir al baño.

La dirección está a cargo de Andrew Stanton (WALL·E, Buscando a Nemo) y Kenna Harris, quienes destacaron el desafío creativo de esta secuela.

"Ha sido un viaje hilarante y conmovedor explorar cómo nuestro equipo de juguetes respondería al mundo actual de la tecnología. Estamos encantados de compartir este primer vistazo con el público", expresaron en un comunicado.

Sobre el nuevo personaje, los directores elogiaron la actuación de Greta Lee: "Tener a una actriz tan talentosa dando vida a Lilypad, equilibrando un tono juguetón y antagonista con humor y corazón, ha sido increíble".

30 aniversario

El regreso de Toy Story llega en un momento especial: la franquicia celebra su 30º aniversario. La primera película se estrenó en 1995, revolucionando el cine de animación como el primer largometraje completamente digital.

Luego vinieron Toy Story 2 (1999), Toy Story 3 (2010), nominada al Óscar a Mejor Película, y Toy Story 4 (2019), ganadora del Óscar a Mejor Película Animada.

Durante la exposición D23 de Disney en 2024, Pixar adelantó que la trama de esta nueva entrega se centrará en la relación entre los juguetes clásicos y las nuevas tecnologías que dominan la atención de los niños.

Según los productores, el guion explora "la lucha por seguir siendo relevantes en una era donde el juego físico se mezcla con lo digital".

Aunque algunos fanáticos han expresado dudas sobre la necesidad de una quinta parte, Tim Allen defendió el proyecto en una entrevista con People: "No creo que Toy Story 5 sea por dinero. Es una historia brillante, y cuando la escuché, supe que valía la pena contarla".

