Cuatro luminarias del cine dominicano brillan en el "Paseo de las Estrellas de Downtown Center"

Los ejecutivos de Caribbean Cinemas junto a los homenajeados María Castillo, José María Cabral y Peyi Guzmán (representado por su hija), y Matty Vásquez, viuda del cineasta René Fortunato, quien recibió de forma póstuma la distinción durante la quinta edición del Paseo de las Estrellas del Cine Dominicano en Downtown Center. ( SUMINISTRADA )

Caribbean Cinemas y Downtown Center rindieron tributo inmortalizando, de forma simbólica, la trayectoria y aportes de los cineastas María Castillo, José María Cabral, Peyi Guzmán y René Fortunato (de forma póstuma) al develar sus estrellas en la quinta edición del Paseo de las Estrellas del Cine Dominicano en Downtown Center.

El homenaje, lleno de emotividad, estuvo encabezado por el presidente de Caribbean Cinemas el señor Robert Carrady, quien se hizo acompañar de Gregory Quinn, Managing Partner; Zumaya Cordero, Directora de Operaciones Caribbean Cinemas; Tina Gilleland, Directora de Downtown Center, y Ana López, Directora comercial del grupo.

¿Cuál es la importancia del Paseo de las Estrellas?

Durante su intervención, Carrady indicó la relevancia que tiene esta iniciativa y destacó que "El Paseo del Cine Downtown es un lugar de recuerdos, un tributo a grandes figuras del cine local que con su trabajo han dejado huellas para futuras generaciones, llevando en alto su talento y el orgullo sus raíces, es por ello por lo que reafirmamos el paseo del cine como un símbolo de la cultura dominicana".

Asimismo, el ejecutivo agradeció a las instituciones que conforman el board honorífico del Paseo de las Estrellas del Cine Dominicano quienes cada año tienen la misión de seleccionar a los profesionales de la industria que serán homenajeados: DGCine, ProDominicana, Adopae, Adopresci, Acroarte y Downtown Center, quienes se hicieron presentes también esta noche.

De igual manera estuvieron presentes en el evento varias de las figuras del cine dominicano que cuentan con una estrella en la plazoleta frontal de Downtown Center como Judith Rodríguez, Frank Perozo, Raymond Pozo, Archie Lopez, Cheddy García, entre otros.

¿Qué dijeron los homenajeados sobre su reconocimiento?

La primera actriz María Castillo manifestó "Recibo con profundo orgullo esta estrella que constituye un reconocimiento de la insoslayable sinergia entre nuestra joven industria cinematográfica y el antiguo oficio del teatro, el cual, desde aulas humildes pero con maestros de alta vocación, como en el caso de la ENAD (Escuela Nacional de Arte Dramático de Bellas Artes) ha formado gratuitamente a la gran mayoría de los actores que hoy satisfacen las demandas interpretativas del cine dominicano".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/maria-castillo-y-robert-carrady-9a02d4a6.jpeg La actriz y directora María Castillo, junto al presidente de Caribbean Cinemas, Robert Carrady, durante el develado de su estrella en el Paseo de las Estrellas del Cine Dominicano en Downtown Center. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/familia-rene-fortunato-457824df.jpeg Gregory Quinn, ejecutivo de Caribbean Cinemas, junto a Matty Vásquez, viuda del cineasta René Fortunato, y los hijos que procreó con el destacado realizador dominicano, durante el desvelado de la estrella póstuma en su honor en el Paseo de las Estrellas del Cine Dominicano en Downtown Center. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/zumaya-cordero-y-jose-maria-cabral-96a0b939.jpeg Zumaya Cordero, directora de Operaciones de Caribbean Cinemas, junto al cineasta José María Cabral, durante el desvelado de su estrella en el Paseo de las Estrellas del Cine Dominicano en Downtown Center.

Por otro lado, José María Cabral indicó que "Agradezco profundamente este reconocimiento que me invita a reflexionar sobre el camino recorrido y, sobre todo, sobre el que falta por recorrer. Empecé muy joven, contando historias con una cámara prestada y mucha pasión, y hoy sigo con las mismas ganas, pero con más conciencia de lo que el cine puede transformar.", comentó.

Agregó: "Esta estrella no solo simboliza lo que he hecho, sino lo que aún quiero hacer. Gracias a Caribbean Cinemas, al jurado, y a mis colegas por ser parte de una industria que cada vez brilla más y mejor", mientras que Matty Vásquez, viuda de René Fortunato, extendió su agradecimiento a la trayectoria del fenecido cineasta, quien, en sus palabras, estuvo enfocado en rescatar, conservar y difundir la memoria histórica de la nación dominicana, como una forma de contribuir al fortalecimiento de los valores culturales que enaltecen la dominicanidad.

"Consideramos que René debe ser reconocido como un hombre íntegro a favor de las mejores causas. Siempre preocupado por aportar desde los escenarios donde se desarrolló. Lo recordamos como un guardián de la historia y un artista que dejó una huella imborrable en el patrimonio audiovisual de su país", agregó.

Además, Peyi envió su agradecimiento y resaltó que "es un honor recibir este regalo. Soy un hombre afortunado en tener un trabajo que me apasiona".

Guzman estará develando su estrella a su regreso al país, debido a que se encuentra extendiendo sus aportes al cine en un nuevo proyecto en el extranjero.

¿Qué actividades se realizarán para celebrar el homenaje?

Proyección especial. Para promover la trayectoria de los nuevos miembros, este viernes 14 de noviembre serán proyectadas las películas " Pasaje de ida ", " Jaque Mate ", " Isla Rota " y " El triunfo de la democracia " en la sala 1 de Sambil con acceso gratuito.

14 de noviembre serán proyectadas las películas " ", " ", " " y " " en la sala 1 de con acceso gratuito. Cabe destacar que las entregas pasadas reconocieron el trabajo y trayectoria de Luisito Martí (póstumo), Raymond Pozo, Miguel Céspedes y Manny Pérez, en el 2016; María Montes (póstumo), Cheddy García, Archie López y Agliberto Meléndez, en 2017; Fernando Báez (póstumo), Nashla Bogaert y Frank Perozo en el 2018, así como de Pericles Mejía (póstumo), Judith Rodríguez, Manolo Ozuna, Laura Amelia Guzmán y Leticia Tonos, en 2023.