Ricardo Darín, distinguido por su trayectoria en los Premios Produ 2025

El actor argentino Ricardo Darín recibió un reconocimiento honorífico por su trayectoria como parte de los Premios Produ 2025, que anualmente distingue a los talentos, programas, producciones y formatos más destacados de la industria audiovisual iberoamericana.

En su entrevista para Premios Produ con Ricardo Morán, Darín destacó el rol que cumplen en la actualidad las plataformas. "En nuestro país, en este momento las plataformas se han convertido en muchos casos en el espaldarazo necesario para contar nuestras historias".

"No reconocerlo sería muy injusto. No habríamos podido hacer jamás El eternauta sin contar no solo con la financiación, sino también con la libertad que nos otorgaron para poder hacerla".

En relación al rol que le valió el premio a Mejor Actor Protagonista de Serie Fantástica, Sobrenatural, Distópica por El eternauta (Netflix/K&S Films), Darín explicó el desafío que implicó interpretar a Juan Salvo.

"Por un lado, la complejidad inicial de tener que lidiar con la máscara y otros componentes de vestuario que lleva el personaje".

"La máscara fue un gran obstáculo, tardamos mucho en superar todos los inconvenientes que generaba en cuanto al sonido, la respiración, se nublaba el visor; una serie de problemas que fuimos intentando solucionar a medida que aprendíamos".

Finalmente, se refirió al aspecto actoral. "Había que ser lo más natural posible dentro de las emociones que transitan los personajes en situaciones que son inéditas. Uno puede imaginar cómo reaccionaría en un contexto así, pero es muy difícil", sostuvo Darín, quien agradeció y valoró especialmente este reconocimiento.

Película más premiada

Con seis triunfos, El Eternauta fue la producción más premiada en esta edición junto a la mexicana Mentiras, la serie, ya que se impuso en dos apartados de Contenidos (Mejor Serie Fantástica, Sobrenatural, Distópica y Mejor Serie de Adaptación Literaria).

Ricardo Darín fue distinguido por su actuación, en tanto que su director Bruno Stagnaro hizo lo propio en el rubro Mejor Dirección de Serie de Suspenso.

La serie también ganó las categorías de Mejor Producción de Serie de Drama y Mejor Dirección de Fotografía. A esta cosecha se suma el Gran Premio de Ficción para la serie.

En cuanto a los reconocimientos honoríficos, además de Ricardo Darín (Ficción), fueron distinguidos Galilea Montijo (Entretenimiento) y Halit Ergenç (Puentes).

Más de 150 compañías de primera línea de la industria audiovisual en español formaron parte de los Premios Produ 2025.

Una de las novedades es que este año los rubros se agruparon en Contenido (que incluye cinco rubros correspondientes a Sostenibilidad/Diversidad y Sostenibilidad/Ambiental), Talento Artístico, Talento Técnico, Producción Artística y Mercadeo).

Los grandes premios sumaron distinciones a labores de conducción y actuación, a las ya tradicionales de ficción, entretenimiento y fenómeno de audiencia. Este último premio distingue al contenido de streaming con mayor engagement en social media, que será entregado por Kantar IBOPE Media.

Como parte de su propuesta, Premios Produ 2025 también rinde homenaje a destacadas personalidades de la industria, de la mano de sus reconocimientos honoríficos. Estos galardones especiales ponen de relieve trayectorias, presentes y futuros de un cúmulo de referentes de nuestra identidad y cultura.