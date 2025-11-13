¿Quién es Jaafar Jackson, el hombre de raíces latinas que interpretará a Michael Jackson?

Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, demostró en las primeras imágenes del biopic que protagoniza sobre su tío que es capaz de emular a la perfección los icónicos pasos de baile del 'rey del pop'. ( EFE )

La aparición de Jaafar Jackson en el primer tráiler de Michael, la esperada película biográfica sobre el "Rey del Pop", desató un interés mundial inmediato. No solo por la fidelidad con la que el joven artista reproduce la voz, los gestos y la energía escénica de su tío, sino también por la historia personal que lo acompaña: una vida marcada por raíces colombianas, un pasado familiar accidentado y una crianza dentro del núcleo más íntimo de la familia Jackson.

A sus 29 años, Jaafar —hijo de Jermaine Jackson y de la bogotana Alejandra Rodríguez Martínez— fue elegido tras un riguroso proceso de selección que se extendió por casi dos años.

Su papel en Michael promete recorrer toda la trayectoria de su tío, desde los días de The Jackson Five hasta su consagración como el artista más influyente de la música pop.

Aunque Jaafar nació y creció en Los Ángeles, su historia familiar guarda un vínculo profundo con Colombia. Su madre, Alejandra Rodríguez Martínez, emigró desde Bogotá a Estados Unidos a los 11 años junto a su madre y su hermano menor.

En Beverly Hills llamó la atención de un mánager cercano a los Jackson, quien buscaba una joven latina para un grupo musical. No tenía experiencia como cantante, pero su talento para el baile la colocó en el radar, según contó en una entrevista con Los Informantes en 2018.

La relación con la familia Jackson se afianzó después de que Alejandra iniciara un vínculo sentimental con Randy Jackson, el menor del clan. A los 18 años se convirtió en madre por primera vez; su segundo hijo, Randy Jackson Jr., nació en Bogotá durante una etapa turbulenta en la que Alejandra buscó regresar a Colombia para estabilizarse.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/descarga-11-9402026f.jpg El nuevo Michael Jackson será su sobrino, Jaafar Jackson en la película biográfica sobre el "Rey del Pop". (FUENTE EXTERNA)

El país, sin embargo, no resultó seguro: Randy fue secuestrado brevemente por la guerrilla del ELN, que lo liberó tras convencerlos de que era un pastor cristiano estadounidense. La amenaza persistió, al punto de que la Embajada de Estados Unidos le advirtió que debía abandonar Colombia de inmediato con sus hijos.

De regreso a Los Ángeles: la vida en la mansión Jackson

Ya instalada nuevamente en California, Alejandra vivió 22 años en la mansión de Katherine Jackson, la matriarca del clan, un espacio donde la música y la fama eran parte del día a día. Allí retomó contacto con Jermaine Jackson, con quien formó una familia y tuvo tres hijos: Jaafar, Jermajesty y Dante (adoptado). Todos crecieron rodeados del legado musical de los Jackson.

La infancia de Jaafar estuvo marcada por los veranos en Neverland, el mítico rancho de Michael Jackson. Alejandra recuerda ese lugar como un territorio de fantasía donde el artista jugaba con sus sobrinos y les repetía una frase que se volvió lema familiar: "No pierdan el corazón del niño".

Pero no todo fue idílico. Durante los años de controversias judiciales contra Michael Jackson en la década de 1990, los hijos de Alejandra enfrentaron acoso y comentarios dolorosos en la escuela. Ella se vio obligada a retirarlos temporalmente para protegerlos.

La muerte de Michael en 2009, dos semanas antes de su anunciado regreso a los escenarios, fue el golpe emocional más fuerte para toda la familia.

Jaafar: del pop al cine

Tras la separación de Alejandra y Jermaine en 2003, ella se enfocó en el diseño de modas mientras sus hijos iniciaban sus propios caminos. Jaafar debutó como cantante en 2019 con Got Me Singing, una pieza de pop y R&B acompañada de un videoclip grabado en Marruecos.

Allí ya se percibía su habilidad para el baile, su presencia escénica y un estilo pulido por años de observación cercana al "Rey del Pop".

Su salto al cine llega ahora con Michael, su primer rol protagónico y su primera participación relevante en una superproducción.

El tráiler, de poco más de un minuto, lo muestra interpretando a su tío en distintas etapas: el niño prodigio de los Jackson Five, el joven explosivo de Off the Wall, el astro mundial de Thriller y el ícono de los grandes estadios.

Las imágenes reflejan un trabajo minucioso: la postura, la forma de caminar, las transiciones coreográficas, la expresión facial. Todo apunta a que Jaafar no solo imita a Michael: lo entiende.