"The Running Man" le da un nuevo giro a la historia de Stephen King

Dirigida por Edgar Wright y protagonizada por Glen Powell, "The Running Man" reinventa la clásica historia de Stephen King con un estilo visual vibrante y un tono frenético que está incluido entre los estrenos de la semana. ( COMPLETE FICTION/GENRE FILMS/PARAMOUNT PICTURES )

Esta semana llega una variada selección de estrenos a las salas de cine del país. Secuelas esperadas, historias originales, relatos de terror y producciones pertenecientes a otros géneros cinematográficos brindarán a los espectadores distintas opciones de entretenimiento.

The Running Man

Ambientada en una América del futuro donde un brutal programa de televisión convierte la supervivencia en espectáculo, la cinta sigue a Ben Richards, un hombre que arriesga su vida para salvar a su hija y termina enfrentándose a un sistema corrupto.

Bugonia

Dirigida por Yorgos Lanthimos, "Bugonia" muestra como dos jóvenes obsesionados con teorías conspirativas secuestran a una poderosa ejecutiva, convencidos de que es una extraterrestre que planea destruir la Tierra.

Now You See Me: Now You Don´t

Esta secuela reúne a los legendarios Cuatro Jinetes para un nuevo acto de ilusión y justicia. Esta vez deben colaborar con una nueva generación de magos para enfrentarse a una villana tan brillante como despiadada.

Sidelined: The QB and Me

Dallas Bryan es una talentosa bailarina que sueña con obtener una beca y escapar de su pequeño pueblo. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Drayton Lahey, el carismático y rebelde mariscal de campo del instituto.

Brave the Dark

Este drama está basado en hechos reales y ambientado en la Pensilvania de los años 80. Stan Deen es un maestro cuya vida cambia cuando descubre que su alumno Nate vive en su coche y toma la decisión de ayudarlo.

The Harbinger

Monique abandona su hogar en plena pandemia para ayudar a su amiga Mavis, quien es atormentada por sueños perturbadores. Lo que descubre es una presencia demoníaca capaz de borrar a sus víctimas de la realidad.

The Hidden War

Dirigido por Alexis Coindreau y protagonizado por Tim Ballard, "The Hidden War" es un documental que revela una misión real ocurrida en Ucrania, apenas dos meses después del inicio de la guerra en 2022.

Super Wings The Movie: Maximum Speed

En esta nueva aventura el avión supersónico Sky debe salvar la Tierra de Billy Willy, un exjuguetero convertido en villano que planea secuestrar a jóvenes influencers. Junto a la youtuber Da-in, Sky emprende una misión llena de humor y acción.