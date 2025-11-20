"200% Wolf", una épica secuela animada de hombres lobos

"200% Wolf", la secuela de la exitosa "100% Wolf" que continúa la historia de Freddy Lupin encabeza los estrenos de la semana. ( FLYING BARK PRODUCTIONS/ATLÁNTIKA FILMS/200 WOLF LA PELICULA AIE )

Esta semana, las salas de cine en República Dominicana reciben tres estrenos que ofrecen experiencias muy distintas, pero igual de emocionantes. Encabeza la cartelera "200% Wolf", la secuela animada que mezcla humor, aventura y magia.

Le sigue "Beezel", un inquietante relato de terror donde una bruja ancestral aterroriza a generaciones enteras. Finalmente, regresa a la pantalla grande el clásico "Sleeping Beauty", un ícono de Disney que deslumbra con su encanto atemporal.

200% Wolf

Esta secuela de la exitosa "100% Wolf" continúa la historia de Freddy Lupin, el intrépido caniche rosa que aún busca ganarse el respeto de su manada de hombres lobo. Basada en la saga del Hombre Lobo de Jayne Lyons, esta nueva entrega eleva la acción, la fantasía y el humor a un nivel épico.

Tras pedir un deseo impulsivo al espíritu lunar Moopoo, Freddy consigue transformarse en hombre lobo, pero también provoca un hechizo que pone en peligro el equilibrio entre la Tierra y la Luna. Junto a sus amigos, deberá restaurar el orden cósmico antes de que sea demasiado tarde.

Beezel

Esta es una inquietante propuesta de horror y suspenso, dirigida y escrita por Aaron Fradkin junto a Victoria Fradkin. La película explora más de sesenta años de pesadilla en una casa de Nueva Inglaterra, donde distintos moradores descubren la presencia de una bruja inmortal oculta bajo sus cimientos.

Todo comienza con un trágico incidente que involucra a un niño, revelando la fuerza maligna que habita tras las paredes del sótano. A medida que nuevos habitantes ocupan la casa, son arrastrados a un espiral de terror, apariciones fantasmales y rituales oscuros.

Sleeping Beauty

El clásico animado de Disney regresa a las salas de cine ofreciendo al público la oportunidad de redescubrir una de las joyas más influyentes del cine animado. Este filme combina fantasía, música y un impresionante estilo visual inspirado en tapices medievales.

La historia sigue a la princesa Aurora, marcada por una maldición lanzada por la temible Maléfica: al cumplir dieciséis años, se pinchará el dedo con una rueca y caerá en un sueño profundo. Solo el beso del verdadero amor podrá despertarla. Con la ayuda de tres hadas protectoras, la esperanza y la magia permanecen vivas.