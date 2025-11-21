Zoé Saldaña celebra el paso del tiempo con una portada para Vogue Latinoamérica

La actriz Zoé Saldaña en la portada de la revista Vogue Latinoamérica. ( FUENTE EXTERNA )

Zoé Saldaña presentó una nueva faceta pública: la de una mujer que abraza sin reservas el envejecimiento.

La actriz de origen dominicano protagoniza la portada más reciente de Vogue Latinoamérica, donde posa con un vestido negro de encaje de Yves Saint Laurent y expone un mensaje que marca una etapa personal: aceptar cada año que pasa.

En la entrevista para la revista, Saldaña afirmó que no teme mostrar los signos de la edad y que quiere vivirlos con intención.

"Envejecer es un privilegio. Quiero vivirlo todo: las arrugas, las pausas. Ya no quiero esconderme del cambio", expresó.

La actriz de 47 años fue fotografiada por Diego Bendezu para la sesión editorial, la cual incluye varias imágenes que acompañan la portada principal.

Un vínculo sellado en la piel

Además de hablar sobre su relación con la edad, Saldaña recordó un gesto íntimo con su esposo, el productor y director italiano Marco Perego. Ambos llevan tatuajes que hacen referencia a su relación.

La actriz tiene en su costado un tatuaje con el rostro de Perego, mientras que él lleva tatuado el de ella en su brazo.

Saldaña comentó entre risas que originalmente se suponía que ella sería la primera en tatuarse, pero cada vez que acudían juntos al estudio su esposo la convencía de posponerlo... para poder hacerse él un nuevo tatuaje.

Los tatuajes de la pareja fueron realizados por el reconocido artista Mark Mahoney, figura habitual en la industria del tatuaje de celebridades.

Vida familiar

La protagonista de Avatar y Guardians of the Galaxy comparte con Perego tres hijos: los gemelos Cy y Bowie, que cumplen 11 años el 27 de noviembre, y su hijo menor Zen, de 8.

