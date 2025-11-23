¡Todos los caminos conducen a Bonao! para ver la película "Wicked"

El título de la película "Wicked: For Good" hace referencia a una de las canciones del musical protagonizado por Ariana Grande y Cynthia Erivo. ( FUENTE EXTERNA )

La película "Wicked: For Good", el musical del que todos hablan protagonizado por Ariana Grande y Cynthia Erivo, puede verse en el pueblo de Bonao, provincia Monseñor Nouel.

Luego de que la empresa Caribbean Cinemas informara mediante un comunicado que no podrá proyectar la película musical por no llegar a un acuerdo con el proveedor en los cines del país, los fans de esta cinta han buscado otras alternativas.

Y es que a través de las redes sociales muchos capitaleños y de otras provincias se enteraron que en el Cinema Oasis de Bonao ¡se está proyectando la cinta!

Grupos de jóvenes, así como familias, han documentado en Tik Tok la vuelta de una hora de distancia desde Santo Domingo para el Cibao. A sabiendas del interés que ha causado, las tres salas de este cine local tiene exhibiciones en los horarios de 5:00 de la tarde y 7:30 p.m.

La joven Celia González, residente en San Francisco de Macorís, documentó su visita al único cine que estrenó "Wicked" en el país, con un grupo de amigos.

"Es un cine un poquito vintage, me recordó mucho al Palacio del Cine cuando estaba en SFM. Fuimos a buscar nuestros tickets físicos y los combos de palomitas son super asequibles. Tienen que llevar efectivo", reseñó.

Agregó que puntual a las 7:30 se entra a la sala a ver la cinta. "Aire acondicionado, asientos, pantalla y sonido perfecto. Super feliz porque no tuve que perderme la película", dijo al finalizar el video.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/whatsapp-image-2025-11-23-at-1219586471b58e-e283327c.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/whatsapp-image-2025-11-23-at-1220125e40ec64-8ba8fd34.jpg Vista del cine por dentro. (SUMINISTRADA)

Dinamiza la economía

Diario Libre conversó con Arelis Jerez, administradora del Cinema Oasis, quien afirmó que han tenido que poner funciones a las 2:00 de la tarde para personas que vienen desde Punta Cana.

Este cine abrió en 2010 y cuenta con tres salas de 127, 105 y 74 asientos. En ocasiones anteriores han tenido estrenos exclusivos. "Conseguimos este estreno porque nos adecuamos a las condiciones de Universal. Estamos muy contentos y felices de por primera vez colocarnos en la mirilla del país", abundó Jerez.

Desde el pasado martes 18 de noviembre han tomado reservas de todas las provincias del país. Para hoy domingo 23 de noviembre estiman unas 720 personas ya reservadas que van a ver la película de Hollywood.

"Hoy domingo recibiremos 13 personas de Punta Cana, 170 de Santo Domingo, otras de La Vega, Nagua y San Cristóbal.

De hecho, en las publicaciones de la página de Instagram Cinema Oasis, ubicada en la plaza Oasis, en la calle San Lorenzo de los Santos #134, Bonao, hay quienes ofrecen servicios de transporte, tipo giras de ida y vuelta, como la empresa Tripco.

"Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma coge su guagua pa' Bonao", dice la promoción asegura un 20% de descuento en todos los viajes hasta el 1ro de diciembre por el Black Friday.

Otras opciones son Tupac Courier y Tarea Bus.

Pa' BonaOz

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/whatsapp-image-2025-11-23-at-122134ab41d3d6-78a1cd53.jpg Memes y animaciones sobre ir a Bonao. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/whatsapp-image-2025-11-23-at-1221343d3fe0cf-f4852c1f.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/whatsapp-image-2025-11-23-at-1221348af4332d-76026646.jpg

No han faltado los comentarios de "Bonao 1 y Santo Domingo 0" o "Esta tu no la tienes", con videos y memes en tono de humor de las ventajas que hay fuera de la gran ciudad y las opciones de entretenimiento que cada vez más adoptan los pueblos.

Para los videos de Tik Tok algunos han utilizado el término "BonaOz", uniendo el nombre del pueblo con el Mago de Oz, la clásica historia en que se basa la cinta.

Ante esto, Arelis Jerez dijo que Bonao no tiene que envidiarle a otro lugar:

"Cuando hablan de Bonao hablan de un pueblito en el centro del país que pudiera ser uno más. Sin embargo, nosotros tenemos prácticamente de todo. Somos la única provincia en República Dominicana con 14 ríos y más de 108 nacimientos de ríos. Tenemos de todo un poco, alojamiento, comida, cine, lo único que no tenemos es playa".

También afirmó que en esta ciudad la familia tiene costumbre de ir a los cines temprano, por eso hay matiné desde las 4:00 de la tarde. "Hace unas semanas las salas se llenaron con gente de nuestro pueblo para ver el animé Demon Slayer", contó la administradora del lugar a DL.

Sinopsis

Para los fans del teatro musical, de la clásica película El Mago de Oz, o para quienes se enamoraron de la franquicia el año pasado, Wicked: For Good, es el estreno más anticipado del 2025.

Elphaba (Cynthia Erivo) es una joven incomprendida, debido al color verde de su piel, que debe descubrir su verdadero poder. Un día, forja una improbable amistad con una estudiante popular llamada Glinda (Ariana Grande). Sin embargo, su relación pronto llega a una encrucijada.

La historia retoma justo donde se quedó la primera parte: Elphaba convertida oficialmente en la villana del cuento, y Glinda como la figura perfecta y radiante que todos admiran.

"Wicked: For Good" recaudó 30,8 millones de dólares en los preestrenos previos a su estreno oficial en los cines el pasado viernes, la mayor recaudación en preestrenos de 2025 y más de 10 millones de dólares más que lo que recaudó la primera película de "Wicked" en los preestrenos del año pasado, a pesar de que "For Good" ha recibido críticas menos favorables.

La nueva producción superó a la primera parte, que recaudó 19,2 millones de dólares en los preestrenos de noviembre de 2024.