La antigua casa de Chuck Norris en el Caribe busca nuevo dueño, solo necesitas US$14 millones

Vista de "Shoreline", la lujosa mansión frente al mar en Anguila que perteneció a Chuck Norris, con amplias terrazas, piscina y acceso directo a la playa. ( FUENTE EXTERNA )

Una exclusiva propiedad frente al mar en Anguila, que en sus orígenes perteneció al actor estadounidense Chuck Norris, salió nuevamente al mercado por catorce millones de dólares. La mansión, llamada Shoreline, se encuentra en Shoal Bay West, una zona reconocida por su privacidad, sus playas de arena blanca y su cercanía a complejos de lujo como Cap Juluca y el Four Seasons Resort and Residences Anguilla.

De acuerdo con información publicada por Mansion Global, la residencia ocupa casi una tarea de costa y fue construida en el año 2000 para el actor. Sus actuales dueños, una familia europea que la adquirió en 2005, realizaron varias mejoras para modernizar los interiores y ampliar los espacios para huéspedes, incluida la construcción de un cottage independiente.

Shoreline alcanza 15,477 pies cuadrados. Incluye ocho habitaciones y siete baños y medio. El cuerpo principal alberga cuatro cuartos y un ala para invitados suma dos más, mientras que el cottage añade otros dos dormitorios. Uno de sus elementos más llamativos es un boardroom en la azotea, cerrado en cristal y con vistas de 360 grados sobre el Caribe.

La residencia

La propiedad cuenta con dos cocinas: una familiar y otra de uso profesional equipada con electrodomésticos comerciales, múltiples neveras y áreas de preparación amplias. En la planta baja, la zona de piscina está rodeada de terrazas y mobiliario bajo pérgolas, con acceso directo a la playa.

El área de bienestar incluye sauna de madera, sauna tradicional, piscina fría y un gimnasio con paredes espejadas y ventanales de piso a techo. También hay sala de cine, bar, área de billar, oficina y varias terrazas orientadas hacia el mar y hacia la isla de San Martín.

Los interiores destacan por el contraste entre paredes blancas y pisos y marcos de madera, con un diseño que prioriza la luz natural y las vistas. La vegetación baja y los árboles de almendra complementan la privacidad exterior sin obstruir el paisaje.

Según la agente Dominique Silvera, de Christie´s International Real Estate Barbados, la vivienda ha servido a sus propietarios como un refugio para desconectarse sin alejarse de servicios y restaurantes de alto nivel. Anguila, accesible por ferry y por avión, continúa atrayendo a viajeros de alto poder adquisitivo y desarrolla nuevos proyectos, entre ellos una marina para mega yates y un complejo hotelero de la marca Equinox.