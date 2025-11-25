¿Cuál es el mejor western de la historia del cine?

El actor Charles Bronson en el épico western "Once Upon a Time in the West", de 1968. ( FUENTE EXTERNA )

Hay películas que sobreviven al paso del tiempo por su trama, sus personajes o su estética. Y luego están aquellas cuya música es capaz de transportarte desde el primer acorde, antes incluso de que aparezca el primer plano.

Este es el caso de Hasta que llegó su hora (Once Upon a Time in the West, 1968), la obra maestra de Sergio Leone que, según 480 directores internacionales consultados para la prestigiosa lista Sight & Sound del British Film Institute, se alza como el mejor western de todos los tiempos.

Leone siempre tuvo un estilo propio: silencios eternos, miradas tensas y duelos medidos al milímetro. Pero en esta película, todo ese universo cobra una dimensión completamente nueva gracias a la banda sonora de Ennio Morricone, uno de los trabajos más sublimes de su carrera. Y eso ya es decir bastante.

Lo que hace que esta cinta destaque entre cientos de westerns no es solo su narrativa épica ni su elenco impecable encabezado por Claudia Cardinale, Henry Fonda y Charles Bronson.

La banda sonora que definió un género

Es la forma en que imagen y sonido se funden en una sola respiración. Cada personaje tiene un leitmotiv

-quizás uno de los recursos más sofisticados del compositor- y cada nota parece escrita para mover no solo la historia, sino al espectador.

La secuencia de apertura es ya historia del cine: un duelo bajo el sol, el chirrido del molino, el zumbido de una mosca... y la ausencia total de música, que Morricone concibió como un silencio cargado de intención. Cuando finalmente suenan las primeras melodías, lo hacen para dominar la pantalla. No acompañan; lideran.

La trama, por supuesto, sigue siendo una columna vertebral poderosa. Jill (Cardinale) llega a un remoto pueblo del Oeste para descubrir que su marido y sus hijos han sido asesinados por órdenes de un barón del ferrocarril decidido a apoderarse de sus tierras.

Ese crimen desencadena un cruce de destinos donde la venganza, la ambición y la redención se enfrentan al ritmo de los largos planos marca de autoridad de Leone.

Pero fueron directores como Nicolas Winding Refn y Asghar Farhadi quienes terminaron de sellar el lugar de esta película en el panteón del cine.

Para ellos, Hasta que llegó su hora no es solo un western; es un manifiesto artístico que expandió los límites del spaguetti western y que influyó profundamente en su manera de entender el cine. Y ambos coinciden en que el corazón emocional de la película late en la música.

Quizás lo más fascinante es que este clásico indiscutible no nació en Hollywood, sino en Italia. Y aun así, redefinió por completo un género profundamente estadounidense. Su impacto fue tan grande que, más de medio siglo después, sigue siendo un referente estético, narrativo y sonoro.

Porque si hay algo que Hasta que llegó su hora demuestra es que, a veces, una película se vuelve eterna gracias a un director excepcional... y a un compositor que escribe música capaz de quedarse a vivir en la memoria colectiva.