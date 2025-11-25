"Planes, Trains and Automobiles", una travesía humana entre la risa y la ternura

Protagonizada por Steve Martin y John Candy, "Planes, Trains and Automobiles" es una comedia que le da un giro distinto a los viajes por carretera. ( PARAMOUNT PICTURES/HUGHES ENTERTAINMENT )

En la vasta filmografía de John Hughes, conocido por capturar el espíritu adolescente en clásicos como "The Breakfast Club" o "Sixteen Candles", "Planes, Trains and Automobiles" (1987) representa un punto de inflexión.

Con el paso del tiempo esta comedia de carretera se ha convertido en una de las películas más queridas del Día de Acción de Gracias, no solo por su humor, sino por la profundidad emocional que encierra.

Protagonizada por Steve Martin y John Candy, dos gigantes de la comedia de los ochenta, la cinta combina risas, desastres y humanidad en partes iguales, logrando trascender el género y convertirse en una tradición cinematográfica anual.

Un viaje que se convierte en redención

La historia sigue a Neal Page (Steve Martin), un publicista de Chicago que solo desea regresar a casa para celebrar el Día de Acción de Gracias con su familia.

Sin embargo, su vida se convierte en un verdadero calvario cuando se cruza con Del Griffith (John Candy), un amistoso y parlanchín vendedor de anillos para cortinas de ducha cuya torpeza e insistente amabilidad ponen a prueba su paciencia.

Lo que empieza como un viaje de negocios frustrado se transforma en una odisea de tres días llena de trenes retrasados, vuelos cancelados y automóviles incendiados. Pero más allá de la sátira sobre los contratiempos del transporte, la película explora la empatía, la pérdida y el valor de la compañía humana.

El propio Hughes, quien escribió, produjo y dirigió el filme, logró que la película se sintiera como una reflexión sobre la conexión entre desconocidos. Aunque la trama podría haber sido una simple comedia de enredos, su guion y la química entre Martin y Candy la elevan a un terreno más emotivo.

Hughes solía decir que su intención era capturar "la belleza en los momentos más desesperantes", y "Planes, Trains and Automobiles" lo consigue con maestría.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/pta3-33d0f767.jpg

Una comedia con alma

Steve Martin y John Candy logran escapar de los estereotipos de la dupla cómica tradicional. Neal no es solo el típico hombre serio y perfeccionista, ni Del un bufón descuidado; ambos personajes están llenos de matices.

Martin canaliza la frustración de un hombre atrapado en su propio ego, mientras que Candy interpreta a un ser bondadoso y solitario que utiliza el humor para ocultar su tristeza.

La mezcla de improvisación y realismo que Hughes fomentó durante el rodaje permitió capturar reacciones genuinas, como la icónica escena en la que un personaje le da la mano cubierta de saliva a Neal, provocando una auténtica mueca de asco de Martin.

El resultado es una comedia que va más allá de los chistes: es una historia sobre dos hombres que, al perder el control de su viaje, terminan encontrando humanidad el uno en el otro.

Es por eso que críticos como Roger Ebert la incluyeron entre sus "Grandes Películas", calificándola de "una comedia con un corazón enorme".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/pta4-1fdfa44e.jpg

Producción, improvisación y legado

El rodaje de "Planes, Trains and Automobiles" comenzó en febrero de 1987 y se extendió por 85 días en distintas locaciones de Nueva York e Illinois.

Hughes rodó más de 180,000 metros de película, el doble del promedio de la industria, con un primer corte de tres horas y 45 minutos que incluía subtramas eliminadas, como la sospecha de la esposa de Neal sobre una supuesta infidelidad.

A pesar de que Paramount redujo el metraje final a una hora y media, las escenas perdidas han sido objeto de fascinación entre los fans, y muchas fueron recuperadas para el lanzamiento en Blu-Ray 4K en 2022.

Steve Martin lamentó especialmente la eliminación de un monólogo de John Candy hacia el final del filme, que consideraba el momento más poderoso del personaje. Aun así, ambos actores reconocieron que esta fue una de sus experiencias más gratificantes.

Martin ha afirmado en entrevistas que la actuación de Candy en esta película fue "la mejor de su carrera", mientras que el propio Candy consideraba esta su cinta favorita. La complicidad entre ambos se convirtió en el alma del proyecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/pta6-f21bef01.jpg

Una banda sonora tan ecléctica como su viaje

La música en "Planes, Trains and Automobiles" refleja la diversidad emocional del filme. Compuesta por Ira Newborn, combina rock, country y pop, utilizando versiones de temas clásicos como "Red River Rock" o "Mess Around" de Ray Charles.

El cierre con "Everytime You Go Away", interpretada por Blue Room, encapsula la melancolía y la reconciliación del desenlace. Curiosamente, Hughes planeaba usar la versión original de Paul Young, pero la discográfica negó los derechos. Décadas después, la canción es inseparable de la película, un himno silencioso al compañerismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/pta5-abf85838.jpg

Estreno y recepción

Estrenada el 25 de noviembre de 1987, justo antes del Día de Acción de Gracias, la película fue un éxito de crítica y taquilla, recaudando más de 49 millones de dólares con un presupuesto de 15.

Críticos como Gene Siskel la calificaron como "el mejor papel de John Candy hasta la fecha". En Rotten Tomatoes mantiene un 93% de aprobación, y en Metacritic una puntuación de 72.

Ebert, quien inicialmente le dio tres estrellas y media, posteriormente la reevaluó con cuatro sobre cuatro, viéndola cada Día Acción de Gracias hasta su muerte. Se trata de un gesto que simboliza la perdurable conexión emocional que la película despierta.

El filme también marcó una ruptura en la carrera de Hughes. Tras una década de comedias juveniles, aquí retrató adultos reales con vulnerabilidades cotidianas. Fue una obra más madura, y, paradójicamente, la más cálida.

La crítica Leonard Maltin la describió como una "farsa agridulce" y resaltó que Hughes "se negó a convertir a sus protagonistas en caricaturas". Esa decisión es lo que le da al filme su poder duradero.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/pta2-ed61390c.jpg

Un clásico que resiste el tiempo

Más de tres décadas después, "Planes, Trains and Automobiles" sigue siendo una joya atemporal. No solo es una comedia de carretera, sino una lección sobre la empatía, la gratitud y la imperfección humana.

A medida que el mundo celebra el Día de Acción de Gracias, la cinta recuerda que los lazos más significativos surgen en medio del caos. La imagen de Del sonriendo después de revelar su soledad, sigue conmoviendo a generaciones que encuentran en este viaje una mezcla de carcajada y ternura.

En 2020 se anunció un remake protagonizado por Will Smith y Kevin Hart, y en 2022 se reportó otra versión con Drew Barrymore y Adam Sandler.

Sin embargo, pocos dudan de que el encanto del original sea irrepetible. Hughes, Martin y Candy crearon algo más que una comedia: una experiencia emocional que cada noviembre invita al espectador a reír, recordar y agradecer.

Joan Prats

Escritor y periodista con más de 10 años de experiencia en las áreas del periodismo y escritura creativa.

