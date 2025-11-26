La familia de Bruce Willis donará su cerebro a la ciencia tras su muerte

El actor Bruce Willis fue diagnosticado en 2023 con afasia y demencia frontotemporal (DFT). ( FUENTE EXTERNA )

La familia de Bruce Willis tomó la decisión de donar el cerebro del actor a la ciencia una vez que fallezca.

El anuncio, revelado por su esposa, Emma Heming Willis, tras la publicación de su libro The Unexpected Journey, el pasado 9 de septiembre, llega en un momento marcado por el rápido deterioro de la salud del intérprete, diagnosticado en 2023 con afasia y demencia frontotemporal (DFT).

Emma Heming, junto a las hijas del actor y a su exesposa Demi Moore, explicó que el acuerdo familiar nace del deseo de contribuir a la investigación de una enfermedad considerada rara y todavía poco comprendida.

Para los especialistas, estudiar el cerebro de un paciente con DFT después de su muerte puede resultar clave: permite analizar anormalidades proteicas, mutaciones genéticas y otros marcadores que ayuden a mejorar el diagnóstico y los tratamientos futuros.

Apoyo de la familia

Mientras la enfermedad avanza, la familia Willis ha mostrado un frente unido pese a la dureza emocional del proceso. Desde que se hizo pública la condición del actor, Rumer Willis —la mayor de sus cinco hijas— ha asumido el papel de portavoz, informando a los seguidores sobre la evolución diaria de su padre.

Recientemente, el actor fue trasladado a una vivienda independiente para recibir cuidados intensivos las 24 horas del día.

A través de su perfil de Instagram, Rumer compartió un mensaje sobre su relación actual con su padre. Agradeció poder visitarlo con frecuencia, aunque reconoció que él a veces no logra identificarla.

"Estoy muy agradecida de que, cuando voy allí y le doy un abrazo, tanto si me reconoce como si no, él pueda sentir el amor que le he dado y yo pueda sentirlo también por su parte", escribió.

Pese a mantener una actitud positiva, Rumer también confesó lo difícil que resulta responder a las constantes preguntas sobre el estado de Bruce Willis.

"La gente siempre me hace esta pregunta y creo que es un poco difícil de responder, porque la verdad es que cualquiera con una demencia frontotemporal no lo está pasando muy bien", señaló en redes sociales.

Te puede interesar Bruce Willis enfrentaría un deterioro en su salud: aseguran que ya no puede hablar, leer ni caminar