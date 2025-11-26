La familia de Bruce Willis donará su cerebro a la ciencia tras su muerte
Su esposa Emma Heming, junto a las hijas del actor y a su exesposa Demi Moore, explica que el acuerdo familiar nace del deseo de contribuir a la investigación de una enfermedad considerada rara, como es la demencia frontotemporal
La familia de Bruce Willis tomó la decisión de donar el cerebro del actor a la ciencia una vez que fallezca.
El anuncio, revelado por su esposa, Emma Heming Willis, tras la publicación de su libro The Unexpected Journey, el pasado 9 de septiembre, llega en un momento marcado por el rápido deterioro de la salud del intérprete, diagnosticado en 2023 con afasia y demencia frontotemporal (DFT).
Emma Heming, junto a las hijas del actor y a su exesposa Demi Moore, explicó que el acuerdo familiar nace del deseo de contribuir a la investigación de una enfermedad considerada rara y todavía poco comprendida.
Para los especialistas, estudiar el cerebro de un paciente con DFT después de su muerte puede resultar clave: permite analizar anormalidades proteicas, mutaciones genéticas y otros marcadores que ayuden a mejorar el diagnóstico y los tratamientos futuros.
Apoyo de la familia
Mientras la enfermedad avanza, la familia Willis ha mostrado un frente unido pese a la dureza emocional del proceso. Desde que se hizo pública la condición del actor, Rumer Willis —la mayor de sus cinco hijas— ha asumido el papel de portavoz, informando a los seguidores sobre la evolución diaria de su padre.
Recientemente, el actor fue trasladado a una vivienda independiente para recibir cuidados intensivos las 24 horas del día.
A través de su perfil de Instagram, Rumer compartió un mensaje sobre su relación actual con su padre. Agradeció poder visitarlo con frecuencia, aunque reconoció que él a veces no logra identificarla.
"Estoy muy agradecida de que, cuando voy allí y le doy un abrazo, tanto si me reconoce como si no, él pueda sentir el amor que le he dado y yo pueda sentirlo también por su parte", escribió.
Pese a mantener una actitud positiva, Rumer también confesó lo difícil que resulta responder a las constantes preguntas sobre el estado de Bruce Willis.
"La gente siempre me hace esta pregunta y creo que es un poco difícil de responder, porque la verdad es que cualquiera con una demencia frontotemporal no lo está pasando muy bien", señaló en redes sociales.