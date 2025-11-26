Kevin Spacey desmiente que esté "sin hogar"
El actor publicó un video en Instagram para aclarar lo que considera una interpretación "sensacionalista" de una entrevista reciente concedida a The Telegraph
Kevin Spacey reapareció esta semana en sus redes sociales para frenar una ola de titulares que lo situaban viviendo en la calle.
El actor, ganador del Oscar y alejado de Hollywood desde 2017, publicó un video en Instagram para aclarar lo que considera una interpretación "sensacionalista" de una entrevista reciente concedida a The Telegraph.
En el clip, Spacey asegura que no está "sin hogar" ni atraviesa una situación de vulnerabilidad extrema. "No suelo corregir a los medios. Si lo hiciera, no tendría tiempo para mucho más", comienza diciendo. "Pero, a la luz de los recientes artículos afirmando que estoy sin hogar, siento la necesidad de responder".
El actor explica que, aunque durante los últimos meses ha pasado largas temporadas entre hoteles y alojamientos temporales, eso no equivale a vivir en la calle.
Sus palabras en The Telegraph —"básicamente vivo en hoteles y Airbnb, yendo a donde está el trabajo"— describían, asegura, un estilo de vida itinerante similar al que mantenía al inicio de su carrera, no una situación de precariedad.
"Mis palabras no se han entendido bien", lamenta, atribuyendo la confusión al afán de generar clics.
La aclaración vino a raíz de las miles de personas que, preocupadas por su situación, le enviaron mensajes de apoyo e incluso ofertas de alojamiento. Spacey dedicó parte de su intervención a recordar que existen personas que sí atraviesan situaciones extremas.
"Hay quienes viven en la calle, en sus vehículos o en circunstancias económicas terribles", subrayó, dejando claro que ese no es su caso.
Alejado de Hollywood
Más allá de esta controversia, Spacey reconoció que los últimos siete años han sido especialmente duros. Las acusaciones de agresión sexual que estallaron en 2017 lo expulsaron de la industria y desencadenaron una cascada de juicios, investigaciones y gastos legales.
"Los gastos han sido astronómicos. Ha entrado muy poco dinero y ha salido todo", confesó, señalando que gran parte de sus pertenencias permanecen almacenadas "a la espera de decidir dónde establecerme de nuevo".
Pese a ello, el actor mira al futuro con cierto optimismo. Asegura estar en conversaciones con "personas extremadamente poderosas" interesadas en su regreso al cine, un retorno que, según afirma, llegará "cuando el momento sea el adecuado".
Incluso deslizó que la industria podría estar esperando a que algún gran director dé un paso al frente, mencionando nombres como Martin Scorsese o Quentin Tarantino como posibles impulsores de su vuelta.