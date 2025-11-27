"Terror en Shelby Oaks": los miedos de infancia regresan a la pantalla grande

Chris Stuckmann debuta como director con "Terror en Shelby Oaks", una cinta de horror psicológico ( FUENTE EXTERNA )

Esta semana, los estrenos de cine en República Dominicana reciben Terror en Shelby Oaks, un thriller sobrenatural que combina obsesión, memoria y un miedo infantil que quizá nunca fue imaginario.

La película sigue la historia de Mia, una mujer empeñada en encontrar a su hermana desaparecida desde hace doce años. Aunque todos la dan por muerta, Mia insiste en seguir las pistas, convencida de que algo oscuro -y muy real- está detrás de su ausencia.

Protagonizada por Camille Sullivan, Brendan Sexton III y un reparto que incluye a Keith David y Robin Bartlett, la cinta nace de un origen inesperado.

Su director, Chris Stuckmann -conocido por su popular canal de YouTube sobre cine- comenzó a gestar la idea en 2016, mientras grababa un especial de Halloween con su esposa.

"Salimos de aquella cabaña en Tennessee sintiendo que había algo más ahí, una historia que quería crecer", recuerda.

Un proyecto casero que se convirtió en fenómeno de Kickstarter

Lo que inició como un simple sketch se transformó en un proyecto ambicioso que, contra todo pronóstico, encontró su camino a través del crowdfunding. "Para mi sorpresa, Shelby Oaks se convirtió en la película de terror más financiada en la historia de Kickstarter", cuenta Stuckmann.

El éxito permitió expandir la historia hacia un relato más íntimo, marcado por sus propias experiencias familiares. "Crecí en una religión que me obligó a cortar contacto con mi hermana. Aunque sabía que estaba viva, era como si estuviera ´espiritualmente muerta´. Esa herida está en el corazón de la película".

Stuckmann cita influencias como Lake Mungo y el cine de M. Night Shyamalan para construir un ambiente de tensión creciente, casi inevitable.

Y mientras el proyecto crecía, su vida también cambiaba: se convirtió en padre de gemelos y atravesó la pandemia mientras filmaba. "La mayoría de los cineastas dicen que cada película los transforma. En mi caso, Shelby Oaks lo hizo literalmente. El eje de mi mundo cambió, y no podría estar más feliz".

Hoy, Terror en Shelby Oaks llega finalmente a la pantalla grande bajo el sello de NEON, lista para inquietar a quienes disfrutan del terror psicológico que se queda dando vueltas mucho después de que salen del cine.