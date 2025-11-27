"Wicked: For Good" encabeza la cartelera con un cierre épico del mundo de Oz

"Wicked: For Good", película protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, encabeza los estrenos de la semana. ( GILES KEYTE/UNIVERSAL PICTURES - © UNIVERSAL STUDIOS )

La cartelera de esta semana combina fantasía, humor y emoción. "Wicked: For Good", segunda parte de la adaptación del exitoso musical de Broadway, cierra la historia de Elphaba y Glinda con un despliegue visual y musical impresionante.

A su lado, "Zootopia 2" trae de vuelta a Judy Hopps y Nick Wilde en una divertida y conmovedora aventura policíaca que refuerza los valores de amistad, trabajo en equipo y segundas oportunidades.

Wicked: For Good

La historia jamás contada de las brujas de Oz llega a su desenlace en "Wicked: For Good", segunda parte de la ambiciosa adaptación cinematográfica del musical de Broadway.

Dirigida por Jon M. Chu, la película retoma la relación entre Elphaba (Cynthia Erivo), la futura Bruja Malvada del Oeste, y Glinda (Ariana Grande), ahora distanciadas y marcadas por sus decisiones.

Sin embargo, ante el clamor del pueblo contra la Bruja Malvada, ambas deberán reconciliarse y enfrentar su destino común. El elenco de esta secuela también incluye a Jeff Goldblum, Michelle Yeoh y Jonathan Bailey.

Zootopia 2

La esperada secuela de Disney, "Zootopia 2", retoma la historia de Judy Hopps y Nick Wilde, quienes enfrentan una crisis en su relación laboral. Obligados a asistir al programa de consejería "Partners in Crisis", pronto deberán unir fuerzas nuevamente para resolver un nuevo caso: el misterioso veneno del reptil Gary De´Snake.

La investigación los lleva más allá de los límites conocidos de Zootopia, hacia pantanos, dunas desérticas y nuevos vecindarios llenos de color y diversidad. Esta película combina humor, acción y una mirada profunda sobre la confianza y el trabajo en equipo.

Shelby Oaks

En esta cinta de terror, la línea entre la realidad y lo sobrenatural se desvanece cuando una mujer (Camille Sullivan) inicia una desesperada búsqueda por su hermana desaparecida. Lo que comienza como una investigación se transforma en una peligrosa obsesión al sospechar que el demonio imaginario de su infancia podría haber sido real.

Escrita y dirigida por Chris Stuckmann en su debut cinematográfico, esta historia combina terror psicológico, misterio y suspenso sobrenatural con una atmósfera cargada de tensión. El elenco incluye a Brendan Sexton III, Keith David y Michael Beach.