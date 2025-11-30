Sandra Caron, actriz de la saga Carry On, muere a los 89 años en Los Ángeles

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/30/sandra-caron2-716f8a85.jpg La actriz británicaSandra Caron, conocida por su participación en la saga Carry On y por su personaje Mumsie en el programa The Crystal Maze, falleció a los 89 años en Los Ángeles.

La información fue confirmada por su familia y publicada originalmente por el diario británico Daily Mail.

Caron murió por causas naturales en el Centro Médico Cedars Sinai, luego de permanecer seis semanas hospitalizada por problemas relacionados con una pérdida extrema de peso y varias caídas. El comunicado fue ofrecido por Marc, hijo de su esposo, el actor estadounidense Brian Greene.

Según explicó Marc, la actriz falleció el 1 de septiembre de 2025 tras complicaciones derivadas del deterioro físico que había sufrido en los últimos meses. Añadió que su padre, de 99 años, fue trasladado a un centro de cuidado asistido y se encuentra estable dentro de su condición.

Sandra Caron fue cremada y sus cenizas permanecen con su esposo. La familia informó que la pareja será enterrada junta en el cementerio Mount Sinai en California, aunque la fecha no ha sido definida.

¿Cuál fue la trayectoria artística de Sandra Caron?

Nacida en 1936, Caron creció en el ambiente artístico que rodeaba a su hermana mayor, Alma Cogan, una de las cantantes británicas más reconocidas de las décadas de 1950 y 1960.

Ambas vivieron en un apartamento en Kensington que se convirtió en un punto de encuentro para figuras como Noel Coward, Danny Kaye, Cary Grant, Tommy Steele e incluso miembros de The Beatles. Paul McCartney escribió allí la primera versión de Yesterday, titulada originalmente Scrambled Eggs.

Caron estudió en la Aida Foster Theatre School y adoptó el apellido artístico Caron como homenaje a la actriz francesa Leslie Caron. Su carrera televisiva incluyó apariciones en Z Cars, Dixon of Dock Green, The Odd Couple y Charlie's Angels.

Participó además en películas como The Belles of St Trinian's, Dracula , The Bliss of Mrs Blossom y Digby: The Biggest Dog in the World.

Entre 1990 y 1993 se convirtió en un rostro popular en la televisión británica al interpretar a la adivina Mumsie en The Crystal Maze, conducido por Richard O'Brien.

Posteriormente volvió al programa como la tía Sabrina, personaje creado luego de que la producción bromeara con que Mumsie estaba ausente.

¿Cómo fue la vida personal de Sandra Caron junto a Brian Greene?

Su último papel en pantalla fue en 1995 en la serie Agony Again , junto a su amiga Maureen Lipman .

en la serie , junto a su amiga . En 1991 , Caron publicó la biografía Alma Cogan: The Girl With the Laugh in Her Voice, una obra bien recibida que consolidó su papel como defensora del legado artístico de su hermana.

, Caron publicó la The Girl With the Laugh in Her Voice, una obra bien recibida que su papel como defensora del legado artístico de su hermana. Desde 2015 residía en Estados Unidos junto a su esposo Brian Greene, con quien se casó en 1985. La pareja no tuvo hijos.