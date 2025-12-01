Rod Llaverías presenta La Canícula, premiada en Torino FeatureLab 2025

Wendy Espinal, productora de La Canícula, junto al director y guionista Rod Llaverías. ( SUMINISTRADA )

El largometraje dominicano La Canícula, ópera prima del director Rod Llaverías, fue seleccionado para participar en el prestigioso Torino FeatureLab 2025, convirtiéndose en el primer proyecto de la República Dominicana en formar parte de esta plataforma internacional que impulsa películas con alto potencial artístico y de mercado.

Durante su participación, el proyecto también obtuvo el Premio de Producción, un reconocimiento que consolida su impacto global.

Seleccionado entre cientos de propuestas de todo el mundo, La Canícula continúa ampliando su presencia internacional y confirma el notable crecimiento de la nueva generación de cineastas dominicanos en el panorama global.

Rod Llaverías, cuya obra previa Tropicalía circuló por festivales como Rotterdam, Locarno y San Sebastián, explica que su nuevo proyecto surge de una profunda exploración personal inspirada en su infancia.

"La Canícula nace de mi experiencia creciendo entre mujeres marcadas por el silencio, la memoria y la resistencia. Esta película es un intento de honrar esas vidas y romper un ciclo de heridas que atraviesan generaciones en el Caribe", expresó el director.

Participantes de La Canícula en el Torino FeatureLab: la productora Wendy Espinal y el director y guionista Rod Llaverías.

La película desarrolla una narrativa poética, cargada de simbolismo y atmósferas sensoriales, que reflexiona sobre la herencia emocional, el deseo reprimido, la memoria y la intimidad de las familias caribeñas.

Con una estética profundamente sensorial y una mirada queer existencial, que trasciende lo sexual para situarse en lo emocional y espiritual, el proyecto se posiciona como una de las propuestas más sólidas del cine dominicano independiente.

¿Qué impacto tiene el Premio de Producción?

Tras su paso por espacios de desarrollo como Tres puertos cine (Costa Rica), San Sebastián MEET THEM!, Locarno Filmmakers Academy y la Residencia y Laboratorios de Desarrollo de Dgcine–Fonprocine, el proyecto ha experimentado transformaciones significativas bajo la guía del TFL, incorporando nuevas capas emocionales y temáticas.

La producción está a cargo de Wendy P. Espinal, productora creativa dominicana seleccionada recientemente como Sundance Producers Lab & Fellowship Fellow 2025, quien destacó la importancia del galardón en Italia.

"Obtener este premio en el Torino FeatureLab no solo valida la fuerza creativa de La Canícula; también demuestra que el cine dominicano tiene voz propia y un lugar legítimo dentro del cine de autor contemporáneo internacional.

Este reconocimiento nos abre puertas para nuevas alianzas y reafirma que nuestro cine ya compite a un alto nivel global", afirmó.

El proyecto cuenta con coproducción confirmada con Brasil a través de Migranta Films (Matheus Mello), además de interés de coproductores en Austria, España, Países Bajos y Estados Unidos.

La destacada directora de fotografía Bárbara Álvarez —reconocida por su trabajo en La mujer sin cabeza, de Lucrecia Martel, y Utama, de Alejandro Loayza— también ha manifestado su intención de sumarse al equipo.

¿Qué pasos sigue La Canícula hacia la coproducción internacional?

La Canícula ya tiene asegurado el apoyo de Fonprocine desarrollo 2024, el New Voices Filmmakers Grant de Netflix y el Katharina Otto-Bernstein Grant.

Actualmente, el equipo se encuentra en la búsqueda de financiamiento nacional e internacional, incluyendo Fonprocine Producción, Ibermedia Coproducción, World Cinema Fund, Hubert Bals Fund y el Doha Film Institute, así como incentivos fiscales en la República Dominicana y fondos privados en Estados Unidos.

¿Por qué es relevante este logro para el cine dominicano?

La selección y el triunfo del proyecto en el Torino FeatureLab 2025 representan un hito para la cinematografía dominicana, al demostrar la capacidad del país para desarrollar propuestas de autor competitivas en los principales espacios de desarrollo del cine global.