Indy, el perro de "Good Boy", hace historia al ser nominado a los Astra Awards 2025

Indy, el protagonista canino de "Good Boy" compite en la categoría de Mejor Actuación en Terror en los Astra Awards 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Hay un nuevo nombre acaparando titulares en la temporada de premios... y no, no es un actor de Hollywood. Hablamos de Indy, el perro que está revolucionando el cine gracias a su sorprendente papel en la comedia de terror "Good Boy", dirigida por Ben Leonberg .

Y es que su actuación ha sido tan convincente que lo ha llevado a hacer historia: Indy se ha convertido en el primer perro nominado a Mejor Actuación en Terror o Suspenso en los Astra Film Awards 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/55700959113394547479684195287306698858052847n-20edd4d3.jpg Indy junto al director de Good Boy, Ben Leonberg. (FUENTE EXTERNA)

Lo más curioso es que Indy no está compitiendo en una categoría especial para animales, sino directamente contra actores de renombre como Alfie Williams (28 Years Later), Alison Brie (Together), Ethan Hawke (Black Phone 2), Sally Hawkins (Bring Her Back) y Sophie Thatcher (Companion). Todo un logro para un protagonista de cuatro patas.

La película tampoco se quedó atrás. Good Boy recibió otra nominación destacada como Mejor Ópera Prima, tras conquistar a la crítica con un sólido 90% en Rotten Tomatoes y un 82% de aprobación del público. Nada mal para una cinta que mezcla terror, humor y una narración atrevida.

La trama

La clave de su éxito está en su original punto de vista: la historia se cuenta desde la perspectiva de Indy. Esta elección permite que el espectador sienta cada sobresalto, sospecha y gesto de alerta tal como lo vive el perro, otorgando un enfoque diferente dentro del género.

La cinta narra la historia de un perro fiel que se muda con Todd a una casa en el campo, donde descubre fuerzas sobrenaturales acechando en las sombras. Cuando entidades oscuras amenazan a su dueño, el valiente can deberá luchar para protegerlo.

Indy es el primero en detectar que algo no anda bien. Y, a medida que avanza la trama, su comportamiento cambia y se convierte en la principal alarma frente a las fuerzas que acechan.

Pero Good Boy no solo apuesta por el susto: también explora la lealtad absoluta de este retriever de Nueva Escocia y su necesidad de proteger a su humano, incluso cuando ambos enfrentan lo inexplicable.

Gracias a esta mezcla de emoción, suspenso y ternura, Indy no solo roba escenas... también se roba los aplausos, las nominaciones y, por supuesto, el corazón de los espectadores.