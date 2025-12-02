"Rueda Cine" cierra su tercer circuito en el Distrito Nacional

La iniciativa Rueda Cine lleva funciones gratuitas de cine dominicano a comunidades de todo el país, como parte de un circuito que fomenta el acceso cultural y la participación familiar en espacios públicos. ( SUMINISTRADA )

La iniciativa Rueda Cine, que lleva el cine dominicano a comunidades de todo el país mediante proyecciones gratuitas en espacios públicos, concluye este fin de semana su tercer circuito en el Distrito Nacional. Las funciones se realizarán del viernes 5 al domingo 7 de diciembre en Plaza Santo Domingo (Malecón con Abraham Lincoln) y en Cristo Park, en el sector Cristo Rey.

Con más de 30 funciones realizadas en diferentes localidades —incluyendo Santiago, Higüey, San Cristóbal y Puerto Plata—, el proyecto retorna al Distrito Nacional para cerrar esta etapa con una programación especial en un ambiente familiar y festivo.

La película seleccionada para abrir la jornada es Los fabuloso Ma´Mejores, de Carlos Manuel Plasencia, una comedia sobre un grupo de niños que forman un equipo de béisbol con la esperanza de ganar un torneo.

El filme, que cumple diez años desde su estreno en diciembre de 2015, se presentará el viernes 5 de diciembre en Plaza Santo Domingo, bajo el tradicional árbol navideño instalado en el lugar, y el sábado 6 en Cristo Park.

Detalles de las proyecciones de Rueda Cine en el Distrito Nacional

El circuito concluirá el domingo 7 de diciembre con la proyección de La güira y la tambora, dirigida por Adrián Pucheu, una de las producciones más acogidas por el público durante toda la gira.

Antonio Alma Turull, director de Rueda Cine, expresó su satisfacción por la respuesta del público: "El impacto de crear nuevos públicos a través de nuestro cine rodante nos motiva a seguir impulsando espacios de encuentro, formación y disfrute para todas las comunidades".

Añadió que el objetivo central del proyecto es acercar a los dominicanos a su propio cine y promover actividades de sano entretenimiento y participación familiar.

Impacto de Rueda Cine en las comunidades dominicanas

En esta última parada del circuito se ofrecerán palomitas, algodón de azúcar, chocolate caliente y una decoración alusiva a la temporada, como parte del ambiente festivo que caracteriza las funciones.

La ciudadanía está invitada a participar en este cierre y celebrar el cine dominicano en comunidad. Para 2026, Rueda Cine proyecta ampliar sus rutas y alianzas con el fin de continuar democratizando el acceso a las historias locales.