Película "Olivia & las nubes" gana "Mejor largometraje" y "Mejor director" en festival chileno. ( ARCHIVO )

La película dominicana Olivia y las nubes ganó el premio a Mejor Largometraje Internacional de Ficción en el 21° Festival Internacional de Cine de Rengo 2025, celebrado en Chile del 24 al 29 de noviembre.

La obra, dirigida por Tomás Pichardo, también obtuvo el reconocimiento a Mejor Director, posicionándose como una de las grandes ganadoras del certamen.

El jurado destacó la sensibilidad, el lenguaje cinematográfico y la propuesta narrativa del largometraje, que se impuso entre producciones competidoras de distintos países.

El doble galardón reafirma el crecimiento del cine dominicano en circuitos internacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/snapinstato591087448182469035232935141020277109713818856n-46001527.jpg La información la ofrecieron los orgnizadores. https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/snapinstato591043039182469035082935145920889505322473265n-63f0a836.jpg La película dominicana continúa recibiendo premios.

En las demás categorías, el premio a Mejor Interpretación Actoral fue otorgado al ecuatoriano Stefano Bajak por su trabajo en Nosotros, mi papá y el perro, película que también recibió el Premio Especial del Jurado.

Mientras tanto, el reconocimiento a Mejor Fotografía recayó en Paola Gárate por su trabajo en Playa Escondida, bajo la dirección de Ro Olivares.

La organización del Festival Internacional de Cine de Rengo valoró la participación de los cineastas y destacó la calidad de las obras presentadas en esta vigésimo primera edición, reafirmando el rol del certamen chileno como plataforma para nuevas voces del cine latinoamericano e internacional.

El 21° Festival Internacional de Cine de Rengo, uno de los eventos cinematográficos más consolidados de Chile, concluyó el pasado 29 de noviembre tras una semana de proyecciones, conversatorios y actividades formativas.

La protagonista y su misión

La historia se centra en Olivia, una niña de diez años con una imaginación desbordante y un don extraordinario: ella es la única persona capaz de escuchar las voces de las nubes. Cuando estas dejan de derramar lluvia, el pueblo de Olivia —colorido, pero ahora reseco— corre el riesgo de desaparecer.

Olivia descubre que las nubes no se han ido, sino que están atrapadas en la "Torre de Cristal", un enigmático complejo corporativo que ha desviado los vientos y capturado la humedad para alimentar una ciudad lejana.

Una aventura aérea

Armada con un viejo cometa fabricado por su abuelo y la guía de un espíritu guardián del mar (inspirado en el folclore Taino), Olivia emprende una audaz aventura.

Su misión es ascender a través de las capas atmosféricas para liberar a las nubes prisioneras, enfrentándose no solo a los obstáculos tecnológicos de la Torre de Cristal, sino también a su propio miedo a las alturas.

La película es un vibrante viaje que celebra la resiliencia, la importancia de la memoria ancestral y la urgente conexión entre el ser humano y el medio ambiente.

El secreto del exito: técnica y corazón

Dirigida por Tomás Pichardo-Espaillat, el filme ha sido elogiado por su innovadora mezcla de animación stop-motion para los personajes terrestres y una técnica CGI fluida y etérea para los escenarios aéreos.

Críticos internacionales han destacado la paleta de colores del Caribe y una banda sonora que incorpora merengue, bachata y ritmos palos, elevando la producción dominicana a un estándar global de narrativa animada.