Fénix Legendario Studios: diez años de compromiso con la producción audiovisual

Ronny Sosa durante su discurso en la conmemoración del décimo aniversario de Fénix Legendario Studios. ( SUMINISTRADA )

Fénix Legendario Studios conmemora su décimo aniversario, marcando una década de crecimiento, creatividad e importantes aportes al cine y la producción audiovisual de la República Dominicana.

Fundado en Santiago de los Caballeros por Ronny A. Sosa, guionista, director y productor, el estudio ha construido un camino sólido dentro de la industria cinematográfica nacional e internacional.

Desde sus inicios, la visión de Sosa ha estado acompañada por la de sus cofundadores Biviana Bautista, Julio Grisanty y Adalberto Jiménez, quienes han consolidado a Fénix Legendario Studios como un referente creativo en la región norte del país.

¿Qué logros ha alcanzado Fénix Legendario Studios en su trayectoria?

A lo largo de estos diez años, la productora ha logrado hitos significativos a través de proyectos que han trascendido más allá de las fronteras dominicanas.

Entre sus obras más destacadas figuran: La Bruja (2021), la cual fue rodada en San José de las Matas, convirtiéndose ese año en la película dominicana más taquillera, afianzando al estudio como una fuerza clave en la industria local.

También se resalta Zoilo, Volará (2022), un cortometraje animado ganador del premio Fonprocine otorgado por la Dirección General de Cine (DGCINE) y "Nuestra Tierra" (2025), la más reciente producción del estudio, un documental que aborda los desafíos de las entidades dedicadas a la protección del medio ambiente.

Detalles sobre las producciones más destacadas del estudio en una década

Además de su labor creativa, Fénix Legendario Studios ha fortalecido el cine dominicano mediante alianzas estratégicas con casas productoras de Argentina, México y Estados Unidos, ampliando su alcance y fomentando la colaboración internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/raynnier-gomez-julio-grisanty-bibiana-bautista-ronnty-sosa-y-adalberto-jimenez-c042cb75.jpeg Raynnier Gómez, Julio Grisanty, Bibiana Bautista, Ronnty Sosa y Adalberto Jiménez.

Entre sus próximos proyectos está "Boru", un nuevo documental que explorará la historia de la migración japonesa hacia la República Dominicana, así como la experiencia de los dominicanos que han emigrado a Japón, al igual que la película biográfica del pelotero Miguel Tejada.