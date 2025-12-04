"Medias hermanas", comedia dominicana de risas, enredos y reconciliaciones

La nueva película dominicana protagonizada por Nashla Bogaert "Medias hermanas" encabeza los estrenos, acompañada por La secuela de terror "Five Nights at Freddys 2", el thriller internacional Tin Soldier y la comedia romántica The Threesome. ( CARIBBEAN FILMS )

La cartelera de esta semana llega con una propuesta tan variada como emocionante. La producción dominicana "Medias hermanas", protagonizada por Nashla Bogaert y Ramcelis De Jesús, encabeza los estrenos con una historia que combina humor, drama y reconciliación familiar en un tono cálido y cercano que conecta con el público local.

Le sigue "Five Nights at Freddy´s 2", la esperada secuela de terror producida por Blumhouse, que revive el universo de los animatrónicos con Josh Hutcherson, Elizabeth Lail y Matthew Lillard en una historia cargada de suspenso y nostalgia.

Completan la cartelera "Tin Soldier", un thriller de acción con Jamie Foxx y Robert De Niro, y "The Threesome", una comedia romántica que explora los dilemas del deseo y la responsabilidad. Cuatro estilos, una misma pasión por el cine.

Medias hermanas

Esta comedia dramática dominicana contiene un mensaje entrañable sobre la familia y el perdón. En ella Nashla Bogaert interpreta a Victoria, una mujer perfeccionista y controladora que, durante el velorio de su padre, descubre la existencia de Yoli (Ramcelis De Jesús), una media hermana irreverente y espontánea que vive la vida sin filtros.

Obligadas a convivir en la casa de playa que ambas heredan, las dos mujeres transforman su rivalidad en una serie de situaciones tan caóticas como divertidas. Queda ver si el amor fraternal puede surgir entre peleas, recuerdos y un fin de año lleno de reconciliaciones.

Five Nights at Freddys 2

Dirigida por Emma Tammi y escrita por Scott Cawthon, "Five Nights at Freddy´s 2" es una secuela que retoma el escalofriante universo del videojuego original con una historia aún más sombría.

Ambientada un año después de los eventos de la primera película, la secuela sigue a Abby Schmidt (Piper Rubio), quien se escapa para reencontrarse con los animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatando una nueva ola de terror.

Mientras tanto, su hermano Mike (Josh Hutcherson) y la agente Vanessa (Elizabeth Lail) hacen todo lo posible para protegerla sin revelar los secretos del pasado.

Tin Soldier

Dirigida por Brad Furman ("The Lincoln Lawyer"), esta película combina acción intensa y drama psicológico en una historia sobre lealtad, redención y manipulación.

Jamie Foxx interpreta a The Bokushi, un carismático pero inquietante líder que promete a veteranos de guerra una nueva vida llena de propósito a través de su "Programa", una organización que pronto se convierte en un culto armado de seguidores devotos llamados Shinjas.

Cuando el Gobierno detecta la amenaza de este ejército en expansión, el agente Nash Cavanaugh (Scott Eastwood) es enviado a infiltrarse y desmantelar la red desde dentro.

The Threesome

Una comedia romántica con tintes dramáticos que explora los enredos emocionales detrás del deseo y la responsabilidad. Zoey Deutch, Jonah Hauer-King y Ruby Cruz protagonizan esta historia sobre Connor, un ingeniero de sonido que ha vivido enamorado en silencio de Olivia, una mujer ingeniosa y temerosa del compromiso.

Una noche de copas cambia su vida cuando Olivia lo involucra en una relación con Jenny, una joven estudiante de posgrado. Lo que comienza como una aventura espontánea se convierte en un triángulo cargado de emociones, decisiones impulsivas y consecuencias inevitables.